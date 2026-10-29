Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan nitelikli insan kaynağı için uluslararası iş birliği çağrısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Küresel Yetenek Forumu'nda nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.
El-Yurt Umidi Vakfının "Değişen Dünyada Beşeri Sermayeyi Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirdiği forumda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ekonomik dönüşüm, hızlı teknolojik değişim ve gelişen toplumsal ihtiyaçların ülkelerin ihtiyaç duyduğu becerileri yeniden şekillendirdiğini söyledi.
İnsan kaynağına yapılan yatırımın eğitim politikasının ötesinde üretkenlik, inovasyon ve ulusal kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.
"İKİLİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Küresel ölçekte yetenek rekabetinin yoğunlaştığına dikkati çeken Özvar, "Yetenekler için küresel rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, ikili ve bölgesel iş birliği giderek daha önemli hale gelmiştir. Ortak çabalarımız hem yeni yeteneklerin yetiştirilmesine hem de mevcut yetkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesine odaklanmalıdır." dedi.
Türk üniversitelerinin bu süreçte üstlenebileceği role işaret eden Özvar, "Türk üniversiteleri, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak Orta Asya genelinde yetenek havuzunun güçlendirilmesine yardımcı olmaya tam anlamıyla hazırdır." diye konuştu.
Özvar, başarının edinilen bilgi, güçlendirilen kapasiteler ve yetenekli bireylerin toplumlarına yaptıkları katkılarla ölçülmesi gerektiğini belirterek Yükseköğretim Kurulunun El-Yurt Umidi Vakfı ve Özbek ortaklarıyla bu doğrultuda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.
GELECEĞİN UZMANLARI YETİŞTİRİLECEK
Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik ve gelişen teknolojilerin yanı sıra sağlık, mühendislik, tarım, enerji ve eğitim alanlarında yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Özvar, üniversiteler, kamu kurumları, burs kuruluşları ve işverenlerin daha yakın çalışması gerektiğine dikkati çekti.
İnsan kaynağına yapılan yatırımın eğitim politikasının ötesinde üretkenlik, inovasyon ve ulusal kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.
"İKİLİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Küresel ölçekte yetenek rekabetinin yoğunlaştığına dikkati çeken Özvar, "Yetenekler için küresel rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, ikili ve bölgesel iş birliği giderek daha önemli hale gelmiştir. Ortak çabalarımız hem yeni yeteneklerin yetiştirilmesine hem de mevcut yetkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesine odaklanmalıdır." dedi.
Türk üniversitelerinin bu süreçte üstlenebileceği role işaret eden Özvar, "Türk üniversiteleri, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak Orta Asya genelinde yetenek havuzunun güçlendirilmesine yardımcı olmaya tam anlamıyla hazırdır." diye konuştu.
Özvar, başarının edinilen bilgi, güçlendirilen kapasiteler ve yetenekli bireylerin toplumlarına yaptıkları katkılarla ölçülmesi gerektiğini belirterek Yükseköğretim Kurulunun El-Yurt Umidi Vakfı ve Özbek ortaklarıyla bu doğrultuda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.
GELECEĞİN UZMANLARI YETİŞTİRİLECEK
Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik ve gelişen teknolojilerin yanı sıra sağlık, mühendislik, tarım, enerji ve eğitim alanlarında yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Özvar, üniversiteler, kamu kurumları, burs kuruluşları ve işverenlerin daha yakın çalışması gerektiğine dikkati çekti.