Yükseköğretim Kurulu himayesinde Veri Analizi Okulu: Ücretsiz eğitim programına başvurular başladı

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

Akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile veri analizi, istatistik ve yapay zekâ alanlarında kuramsal bilgi ile uygulamalı beceriler birleştirilerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması ve akademi–kamu–özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefliyor.

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün koordinasyonunda yürütülen bu önemli girişim; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinin katkılarıyla başlatılıyor.

ALTI MODÜLLÜK EĞİTİM İÇERİĞİ

Veri Analizi Okulu, 1 Ekim 2025'te başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşerî Bilimler, Yapay Zekâ olmak üzere altı ayrı modülden oluşacak.

Temel İstatistik modülü ile bilimsel düşüncenin ve araştırma tasarımının temelini oluşturan istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılacak. Veriye dayalı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama yetkinlikleri geliştirilecek.

Panel Veri Analizi modülü ile zaman ve birey etkilerini içeren karmaşık modellerin anlaşılması ve uygulanması hedefleniyor. Katılımcılar, R programlama diliyle panel veri modelleri kurma ve yorumlama becerisi kazanacak.

Psikometri modülünde psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının bilimsel güvenirliği ve geçerliliği ele alınacak. Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi çağdaş modellemelerle uygulamalı ölçüm analizi yapılacak.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler modülünde Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılandırılacağı öğretilecek. Python üzerinden uygulamalı analiz yapılacak.

Dijital Beşerî Bilimler modülü ile dijital arşivler, metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama yöntemleri kullanılarak katılımcılara tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, dilbilim gibi beşerî bilimler alanına sayısal analiz ve yorumlama becerisi kazandırılacak.