Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı

*SINAVA GİREBİLECEKLER: 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavlar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.