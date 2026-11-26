Yükseköğretim Kurulundan geleceğin mesleklerine ve becerilerine yönelik yeni yol haritası
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında üniversitelerde yeşil ve dijital dönüşüme yönelik yeni çalışmalar hayata geçirilecek. Yükseköğretim Kurulunun sorumluluk üstlendiği çalışmalarla üniversite müfredatlarının güncellenmesi, yeni programların açılması, mikro yeterliliklerin yaygınlaştırılması ve üniversite-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin eğitim programlarının yeşil ve dijital dönüşümle değişen mesleki beceri ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirilmesini, yeni eğitim programlarının, mikro yeterliliklerin ve uygulamalı eğitim modellerinin yaygınlaştırılmasını teşvik edecek. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kazandıkları beceriler de sosyal transkript ve dijital rozetlerle görünür hâle getirilecek ve üniversiteler, sadece öğrencilerin değil, mevcut iş gücünün de dönüşümünde etkin rol üstlenecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeşil ve dijital dönüşümün üretim biçimlerinden mesleklere, istihdamdan eğitim modellerine kadar toplumsal ve ekonomik hayatı yeniden şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Üniversitelerimizin teknoloji geliştirerek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirerek dönüşüme yön veren kurumlar olmasını önemsiyoruz. Bugünün öğrencilerini yalnızca bugünün mesleklerine değil, henüz ortaya çıkmamış mesleklere de hazırlamak durumundayız. Bunun için yükseköğretim sistemimizin değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, esnek ve yenilikçi bir yapıya sahip olması büyük önem taşıyor. Artık bir üniversite mezununun hangi bölümden mezun olduğu kadar hangi sorunları çözebildiği, hangi teknolojileri kullanabildiği, farklı disiplinlerle ne ölçüde iş birliği yapabildiği ve yeni bilgi üretebildiği de önem taşıyor. Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kazandıkları becerilerin tanınmasını ve belgelendirilmesini önemsiyoruz. Mikro yeterlilikler, sosyal transkriptler bu anlayışın önemli araçları arasında yer alıyor."
Özvar, disiplinler arası çalışmalara vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
"İklim değişikliği, enerji dönüşümü, yapay zekâ ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda karşı karşıya olduğumuz sorunlar tek bir disiplinin bilgi birikimiyle çözülebilecek sorunlar değildir. Üniversitelerimizde disiplinler arası eğitim ve araştırma kültürünü güçlendirmeyi, öğrencilerimizi farklı alanlardan gelen bilgi ve becerileri bir araya getirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz. Akademi ile sektör arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını da bu dönüşümün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz."
"Üniversitelerimiz yalnızca gençleri değil, mevcut iş gücünü de geleceğe hazırlayacak"
Özvar, üniversitelerin yalnızca gençleri değil, mevcut iş gücünü de geleceğe hazırlayacağını belirterek "Gençlerimizin, kadınlarımızın ve mevcut çalışanlarımızın dönüşümün sunduğu yeni fırsatlara erişebilmesinde üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Adil geçişin en güçlü araçlarından birinin eğitim olduğuna inanıyoruz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, 1000'i aşkın paydaşın katkısıyla hazırlanan 2027-2029 dönemine ilişkin strateji, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini yönetmeyi ve değişen mesleki beceri ihtiyaçlarına uyumu sağlamayı amaçlıyor. Strateji kapsamında 17 sektör ve 33 tematik çalışma başlığını içeren 77 eylem öngörülüyor.
2028 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması desteklenerek değişen mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Mikro yeterlilikler ve esnek öğrenme modelleri yaygınlaşacak
Üniversitelerde yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında mikro yeterlilikler ile esnek ve modüler öğrenme uygulamaları teşvik edilecek. 2028 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarda mikro yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında tanınması ve farklı kurumlar arasında taşınabilirliğinin güçlendirilmesi de desteklenecek. Bu uygulamalarla öğrencilerin ve çalışanların değişen mesleki ihtiyaçlara uygun becerileri daha esnek eğitim modelleriyle kazanabilmeleri amaçlanıyor.
Akademisyenlerle sektör temsilcileri arasında deneyim paylaşımı artacak
Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında akademik yetkinliklerin güçlendirilmesi amacıyla akademisyenler ile sektör temsilcileri arasındaki kısa ve uzun süreli deneyim paylaşım programları artırılacak. 2027 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar kapsamında disiplinler arası iş birliği mekanizmaları geliştirilecek.
Üniversitelerin ana metal, enerji, çimento, tekstil ve hazır giyim, savunma sanayisi, turizm ve finans sektörleriyle yürüttükleri yeşil ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalar izlenecek, bu alanlarda yeni iş birlikleri teşvik edilecek.
Öğrencilerin becerileri dijital rozet ve sosyal transkriptle görünür olacak
Üniversitelerde yürütülen sosyal transkript ve dijital rozet uygulamaları değerlendirilecek, başarılı örneklerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilecek.
2027 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin proje yönetimi, takım çalışması, yaratıcılık, eleştirel düşünme, liderlik, iletişim, sosyal girişimcilik ve gönüllülük gibi becerilerinin görünür kılınması amaçlanıyor.
Bu uygulamaların, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında kazandıkları farklı yetkinlikleri iş dünyasına daha etkili biçimde sunmalarına katkı sağlaması bekleniyor.
İşletmede mesleki eğitim uygulamaları genişletilecek
2028 yılına kadar yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin eğitimleri sırasında iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmaları ve mesleki yetkinliklerini uygulamalı eğitimle geliştirmeleri desteklenecek. Strateji kapsamında genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelimini artıracak mentörlük, rehberlik ve burs mekanizmalarının güçlendirilmesi de öngörülüyor.
Sürekli eğitim merkezlerinde yeni beceri programları
Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde yeşil ve dijital becerilere yönelik kurs ve eğitim programlarının sayısı ve niteliği artırılacak. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri, mikro yeterlilik programları ve özel sektör iş birlikleri aracılığıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hayat boyu öğrenme programları geliştirilecek.
Yapay zekâ, dijital güvenlik becerileri ve disiplinler arası çalışma desteklenecek
Üniversite öğrencilerinin yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında araştırma ve proje geliştirme kapasitelerinin artırılması için disiplinler arası araştırma, yenilikçilik ve problem çözme becerileri desteklenecek. Gençlerin yapay zekâ okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, dijital güvenlik ve teknolojilerin etik kullanımına yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.
Eylem planı yılda iki kez izlenecek
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Her eylem için sorumlu kurumlar, iş birliği yapılacak kuruluşlar, uygulama süreleri ve performans göstergeleri belirlendi. Eylem planının ilerleyişi yılda iki kez değerlendirilecek, hazırlanan izleme raporları Bakanlığın internet sayfasında kamuoyuyla paylaşılacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeşil ve dijital dönüşümün üretim biçimlerinden mesleklere, istihdamdan eğitim modellerine kadar toplumsal ve ekonomik hayatı yeniden şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Üniversitelerimizin teknoloji geliştirerek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirerek dönüşüme yön veren kurumlar olmasını önemsiyoruz. Bugünün öğrencilerini yalnızca bugünün mesleklerine değil, henüz ortaya çıkmamış mesleklere de hazırlamak durumundayız. Bunun için yükseköğretim sistemimizin değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, esnek ve yenilikçi bir yapıya sahip olması büyük önem taşıyor. Artık bir üniversite mezununun hangi bölümden mezun olduğu kadar hangi sorunları çözebildiği, hangi teknolojileri kullanabildiği, farklı disiplinlerle ne ölçüde iş birliği yapabildiği ve yeni bilgi üretebildiği de önem taşıyor. Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kazandıkları becerilerin tanınmasını ve belgelendirilmesini önemsiyoruz. Mikro yeterlilikler, sosyal transkriptler bu anlayışın önemli araçları arasında yer alıyor."
Özvar, disiplinler arası çalışmalara vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
"İklim değişikliği, enerji dönüşümü, yapay zekâ ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda karşı karşıya olduğumuz sorunlar tek bir disiplinin bilgi birikimiyle çözülebilecek sorunlar değildir. Üniversitelerimizde disiplinler arası eğitim ve araştırma kültürünü güçlendirmeyi, öğrencilerimizi farklı alanlardan gelen bilgi ve becerileri bir araya getirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz. Akademi ile sektör arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını da bu dönüşümün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz."
"Üniversitelerimiz yalnızca gençleri değil, mevcut iş gücünü de geleceğe hazırlayacak"
Özvar, üniversitelerin yalnızca gençleri değil, mevcut iş gücünü de geleceğe hazırlayacağını belirterek "Gençlerimizin, kadınlarımızın ve mevcut çalışanlarımızın dönüşümün sunduğu yeni fırsatlara erişebilmesinde üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Adil geçişin en güçlü araçlarından birinin eğitim olduğuna inanıyoruz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, 1000'i aşkın paydaşın katkısıyla hazırlanan 2027-2029 dönemine ilişkin strateji, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini yönetmeyi ve değişen mesleki beceri ihtiyaçlarına uyumu sağlamayı amaçlıyor. Strateji kapsamında 17 sektör ve 33 tematik çalışma başlığını içeren 77 eylem öngörülüyor.
2028 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması desteklenerek değişen mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Mikro yeterlilikler ve esnek öğrenme modelleri yaygınlaşacak
Üniversitelerde yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında mikro yeterlilikler ile esnek ve modüler öğrenme uygulamaları teşvik edilecek. 2028 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarda mikro yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında tanınması ve farklı kurumlar arasında taşınabilirliğinin güçlendirilmesi de desteklenecek. Bu uygulamalarla öğrencilerin ve çalışanların değişen mesleki ihtiyaçlara uygun becerileri daha esnek eğitim modelleriyle kazanabilmeleri amaçlanıyor.
Akademisyenlerle sektör temsilcileri arasında deneyim paylaşımı artacak
Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında akademik yetkinliklerin güçlendirilmesi amacıyla akademisyenler ile sektör temsilcileri arasındaki kısa ve uzun süreli deneyim paylaşım programları artırılacak. 2027 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar kapsamında disiplinler arası iş birliği mekanizmaları geliştirilecek.
Üniversitelerin ana metal, enerji, çimento, tekstil ve hazır giyim, savunma sanayisi, turizm ve finans sektörleriyle yürüttükleri yeşil ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalar izlenecek, bu alanlarda yeni iş birlikleri teşvik edilecek.
Öğrencilerin becerileri dijital rozet ve sosyal transkriptle görünür olacak
Üniversitelerde yürütülen sosyal transkript ve dijital rozet uygulamaları değerlendirilecek, başarılı örneklerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilecek.
2027 yılı hedefiyle yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin proje yönetimi, takım çalışması, yaratıcılık, eleştirel düşünme, liderlik, iletişim, sosyal girişimcilik ve gönüllülük gibi becerilerinin görünür kılınması amaçlanıyor.
Bu uygulamaların, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında kazandıkları farklı yetkinlikleri iş dünyasına daha etkili biçimde sunmalarına katkı sağlaması bekleniyor.
İşletmede mesleki eğitim uygulamaları genişletilecek
2028 yılına kadar yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin eğitimleri sırasında iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmaları ve mesleki yetkinliklerini uygulamalı eğitimle geliştirmeleri desteklenecek. Strateji kapsamında genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelimini artıracak mentörlük, rehberlik ve burs mekanizmalarının güçlendirilmesi de öngörülüyor.
Sürekli eğitim merkezlerinde yeni beceri programları
Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde yeşil ve dijital becerilere yönelik kurs ve eğitim programlarının sayısı ve niteliği artırılacak. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri, mikro yeterlilik programları ve özel sektör iş birlikleri aracılığıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hayat boyu öğrenme programları geliştirilecek.
Yapay zekâ, dijital güvenlik becerileri ve disiplinler arası çalışma desteklenecek
Üniversite öğrencilerinin yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında araştırma ve proje geliştirme kapasitelerinin artırılması için disiplinler arası araştırma, yenilikçilik ve problem çözme becerileri desteklenecek. Gençlerin yapay zekâ okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, dijital güvenlik ve teknolojilerin etik kullanımına yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.
Eylem planı yılda iki kez izlenecek
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Her eylem için sorumlu kurumlar, iş birliği yapılacak kuruluşlar, uygulama süreleri ve performans göstergeleri belirlendi. Eylem planının ilerleyişi yılda iki kez değerlendirilecek, hazırlanan izleme raporları Bakanlığın internet sayfasında kamuoyuyla paylaşılacak.