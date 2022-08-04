Yükseköğretimde Arel farkı

İstanbul Arel Üniversitesi, sunduğu olanaklarla öğrencilerine büyük ayrıcalıklar getiriyor. Tercih döneminde "Tercihin senin geleceğin" mottosuyla aday öğrencilere sunduğu olanakları tanıtan Arel Üniversitesi, insanlığın geleceğine etki edecek bireyler yetiştiriyor. Üniversite 05 Ağustos'a kadar uzman akademisyenleri ve rehberlik kadrosu ile aday öğrencilere tüm yerleşkelerinde danışmanlık hizmeti sunuyor. Kurulduğu 2007 yılından itibaren her yıl bünyesine yeni programlar, fakülteler ve yüksekokullar açarak eğitim hayatını geliştiren İstanbul Arel Üniversitesi, 2018 yılında Tıp Fakültesi'ni kurması ile Memorial Sağlık Grubu arasında anlaşma çalışmalarını başlatmıştı. Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Cevizlibağ Sağlık Yerleşkesi'nde gerek uygulama gerekse teorik derslerin verimli yapılabilmesi için mevcut olan tam donanımlı laboratuvarlar ve derslikler öğrenciler için kaliteli eğitim verilmesine yardımcı oluyor.Kemal Gözükara Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 7/24 çalışan Arel Teknoloji Merkezinde, iki AR-GE Merkezi, otomotiv, sanal gerçeklik, endüstri 4.0 gibi çok önemli laboratuvarlar yer alıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) gibi önemli bir şirket ile eğitim bağları bulunan birçok teknoloji merkezi ya da şirketiyle iş birliğine giden Arel Teknoloji Merkezi, öğrencilere profesyonel bir deneyim yaşatacak. Sektör temsilcilerinin gerek ortak projede gerekse iş yerinde uygulamalarla öğrencileri bir araya getirecek Arel Teknoloji Merkezi, ülkemiz teknolojik çalışmalarına da katkı sağlayacak.Arel Üniversitesi, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli sektörlerden yüzlerce firma ile iş birliği anlaşması gerçekleştiriyor. Binlerce çözüm ortağına üniversite mezunlarından neler beklediğini soran Arel Üniversitesi, aldığı yanıtlarla derslerini şirketlerin aradığı niteliklere göre kurguluyor. Böylece Arel mezunları, şirketlerin beklentilerine göre kurguladığı eğitim modeli sayesinde, şirketlerin aradığı niteliklere sahip bir şekilde mezun oluyor. Öte yandan gerçekleşen Markalı Derslerde, şirketler ile öğrenciler hem kampüste hem de iş yerinde bir araya gelerek ortak çalışmalara imza atıyor.İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye'de MT (Management Trainee) eğitimi veren tek üniversite konumunda bulunuyor. Management Trainee eğitimi kapsamında öğrenci kulüplerine kulüp etkinlik yönetimi, girişimcilik ve liderlik, tasarım ve pazarlama, bütçe yönetimi eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin ve MT programının amacı gelecek yıllarda başarısını devam ettirecek ve daha üst seviyelere çıkaracak yöneticileri ve liderleri yetiştirmektirİstanbul Arel Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde Ülkemizde üniversite öğrencilerine ilk defa NFT (Non-Fungible Token) diplomalarını verdi. Üniversite bünyesindeki pek çok araştırma merkezlerinden biri olan ArelMED-I Yapay Zekâ Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin de katkısı ile hazırlanan NFT diplomaların mezun öğrenciler ile buluşması sağladı.