Yükseköğretimde Doğu’nun yükselen yıldızı

18'nci yılını kutlayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) personel, öğrenci sayıları, birçok alanda ulusal ve uluslararası başarı ve fiziki olarak büyüme hızını artırıyor. Anadolu'da bir dünya üniversitesi özülküsü doğrultusunda nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir üniversite olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, fiziki altyapısını sürekli olarak geliştirerek kampüs, modern laboratuvarlar ve teknolojik olanakları ile öğrencilerine modern eğitim ortamlarımı sunuyor. Akademik personelin ve öğrencilerin araştırma yapması için üniversitede fakülte, myo ve yüksekokullar bünyesinde olmak üzere 170 adet farklı alanları içeren laboratuvar bulunuyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sunulan kaliteli eğitim, akademik başarıları ve modern çevre sayesinde öğrenci doluluk oranı yüzde 99 ile Türkiye'nin tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok öğrenci, üniversitemizi eğitim ve araştırma olanaklarından yararlanmak için tercih etti.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, fiziki altyapısını sürekli olarak geliştirerek kampüs, modern laboratuvarlar ve teknolojik olanakları ile öğrencilerine modern eğitim ortamlarımı sunuyor. Doğunun en büyük kütüphanelerinden biri olan üniversite kütüphanesinde 132 bin 729 basılı kitap, 20 bin 951 -e kitap toplam 153 bin 68 yayını ile Yalnızbağ Yerleşkesinde bulunan 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip binada hizmet veriyor.Akreditasyon süreci, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bazı bölümlerinin akredite edilmesiyle başladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı'na kabul edilen 21 üniversite arasında yer alarak akredite edildi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünyanın saygın akademik derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education'ın (THE) açıkladığı "Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması 2024" sonuçlarında klinik, klinik öncesi ve sağlık alanı ile fizik bilimleri alanında 801+ bandında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Türkiye Ulusal Ajansı yürütmekte olduğu Erasmus+ programı kapsamında her yıl düzenlenmekte olan "Erasmus Days" etkinliklerinde Türkiye'yi 2023 yılında zirveye taşıyarak dünya birinciliğini Türkiye'ye kazandırdıTimes Higher Education (THE) tarafından 2024 Yılı Etki Sıralaması (Impact Ranking) sonuçlarına göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bu sıralamada uygun fiyatlı ve temiz enerji, barış, adalet ve güçlü kurumlar, eşitsizliklerin azaltılması kategorilerinde 600-801 bandında yer alırken hedefler için ortaklıklar kategorisinde ise 1501+ bandına girerek değerlendirilen üniversiteler arasına girme başarısı gösterdi. Türkiye'den 100 üniversitenin değerlendirilmeye alındığı sıralamada ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 83'üncü sırada yer aldı.Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarını çeşitli akademik ölçütlere göre değerlendiren URAP 2023-2024 Türkiye sıralaması verilerine göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 188 üniversite arasında 90'ıncı sırada yer aldı. Sıralamaya dâhil olmayı başaran 87 tıp fakültesi içerisinde ise üniversitenin Tıp Fakültesi 61'inci sıraya yerleşti. Öte yandan dünyanın en gelişmiş üniversite veri tabanına sahip olan saygın bir Güney Koreli üniversite sıralama şirketi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni akademik kalitesi ve uluslararası öğrencilere sunduğu maddi, sosyal, kültürel, teorik ve pratik eğitim imkânlarına odaklanarak değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, Türkiye genelindeki 173 üniversite arasında oldukça önemli bir başarıya imza atan üniversite 20'nci sıraya yerleştirildi. Ayrıca, dünya genelindeki 8 bin 60 üniversite içinde de yüzde 14'ük dilimde yer alarak uluslararası alanda önemli bir konum elde etti.