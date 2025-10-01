Yükseköğretimde erken mezuniyet dönemi

YÖK, Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı kamuoyuna açıklayacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu: "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız." Staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu konuda faaliyetlere başladıklarını kaydeden Özvar, şunları kaydetti: "Meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz."