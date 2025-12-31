Yükseköğretimde yetkinlik dönemine geçiliyor

2026 yılında eğitim gündeminin en dikkat çeken başlığı, yükseköğretimde hayata geçirilecek yeni modeller olacak. Uzun süredir hazırlıkları yapılan reformlarla birlikte üniversitelerde klasik eğitim anlayışının dışına çıkılması hedefleniyor. Yeni dönemde öğrencilerin yalnızca diploma sahibi olması değil, mezun olduklarında somut becerilerle donatılması amaçlanıyor. 2026 itibarıyla üniversitelerde esnek yapı temel ilke haline geliyor. Öğrencilerin tek bir bölüme ve tek bir kariyer yoluna bağlı kalmadan, ilgi ve yeteneklerine göre farklı alanlarda eğitim alabilmesi sağlanacak. Bu kapsamda ders seçimleri genişletilecek, disiplinler arası geçişler kolaylaştırılacak.

MODÜLER EĞİTİM MODELİ

Yeni yılda üniversitelerde modüler program sistemi öne çıkacak. Dersler klasik dönem yapısından ayrılarak modüller halinde sunulacak. Öğrenciler bu modülleri biriktirerek sertifika veya yeterlilik kazanabilecek. Böylece lisans eğitimi boyunca farklı alanlarda uzmanlaşma imkânı doğacak.

ÜNİVERSİTELER ARASI DERS

2026'da öğrenciler yalnızca kayıtlı oldukları üniversitenin dersleriyle sınırlı kalmayacak. Farklı üniversitelerin dijital ders havuzlarından ders alınabilecek. Bu dersler kredi olarak sayılacak ve akademik kayda yansıtılacak. Uygulama, Türkiye genelinde akademik bilgi paylaşımını artıracak. Üniversiteler kısa süreli ve yoğun içerikli mikro yeterlilik programları sunacak. Yazılım, yapay zekâ, veri analizi, siber güvenlik ve yeşil enerji gibi alanlarda verilen sertifikalar mezunların istihdam gücünü artıracak.

SEKTÖRLE İÇ İÇE MODEL

2026'da üniversiteler, iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kuracak. Öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü doğrudan sektörde geçirecek. Uzun dönemli stajlar, sektör temsilcilerinin derslere katılımı ve ortak projeler yaygınlaşacak. Üniversiteler bilgi üreten merkezlerin yanı sıra istihdama yön veren kurumlar haline gelecek.

ULUSLARARASI AÇILIM

ESNEK yapı, yükseköğretimde uluslararasılaşmayı da hızlandıracak. Ortak diploma programları, yurtdışı ders alma imkânları ve uluslararası projeler yaygınlaşacak. Türk üniversitelerinin küresel görünürlüğü artacak.