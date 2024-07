Yükseköğretimin Oscar’ı İYTE’ye

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza attı. İYTE, yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen THE Awards Asia 2024'te "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü"nü alan Türkiye'deki tek üniversite oldu. Bu prestijli ödülü Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a bizzat takdim etti. 1992 yılında kurulan İYTE hakkında merak edilenleri ve üniversiteyi bu başarıya götüren çalışmaları Rektör Prof. Dr.Yusuf Baran SABAH TERCİH EKİ'ne anlattı.İYTE, 1992 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir.İYTE, Türkiye'nin en yenilikçi üniversitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Amacımız, öğrencilerimize dünya standartlarında ve ötesinde bir eğitim sunarak, onları bilimsel ve teknolojik gelişmelere yön verebilecek bireyler olarak yetiştirmek. Yüksek teknoloji için gereken bilgiyi üretmek, küresel boyutta insanlığın problemlerini öngörüp, çözecek araştırmacılar, bilim insanları, ülkemizi ve dünyamızı daha yaşanılır hale getirecek liderler, rol model bireyler yetiştirmek.Enstitümüz fen, mimarlık ve mühendislik fakültelerinde bulunan 18 bölümden oluşmaktadır. Tamamı yurtdışı tecrübeli, Avrupa Komisyonu'ndan "Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü" almış nitelikli akademisyen kadromuzla çok iyi bir eğitim veriyoruz. Ayrıca, tüm bölüm ve programlarımıza eğitim dili yüzde 100 İngilizce. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize Fransızca, Japonca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi farklı dilleri öğrenme imkânı da sunuyoruz. Öğretim üyesi başına yayın sayısı, TÜ- BİTAK ve Avrupa Birliği projeleri desteği sayıları gibi sıralamalarda en üst basamaklarda yer alıyoruz.Enstitümüz, YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri Sıralaması'nda devlet üniversiteleri arasında Ege Bölge 1'incisi ve Türkiye 4'üncüsü.TÜBİTAK tarafından yapılan "En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması"nda ise ilk 10'da yer alıyoruz. Çok prestijli bir ödül olan Avrupa Komisyonu'ndan "Araştırmada İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü"nü alan bir üniversiteyiz.Ayrıca, öğretim üyelerimiz, her yıl Stanford Üniversitesi tarafından yapılan sıralamada "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alma başarısı gösteriyor.Tüm bunların yanı sıra Enstitümüz, Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen THE Awards Asia 2024'te "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü"nü alan Türkiye'deki tek üniversite olma başarısını elde etti. Ayrıca, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 yılı Genel Memnuniyet Sıralamasında ise Türkiye 1'incisi olduk. Son 2 yıldır aynı sıralamaların "Rektör Performansı" kategorisinde ise "Altın Ödül" alıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada birçok ödül ve başarı elde etmiş bir üniversite olarak, öğrencilerimize geniş bir perspektif ve kaliteli bir eğitim sunmaktayız.Enstitümüzde, 24 Avrupa ülkesinden 120 üniversite ile yaptığımız Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrencilerimize yurt dışında eğitim alma ve staj yapma imkânı tanıyoruz. Bu iş birlikleri, öğrencilerimizin küresel deneyimler kazanmasına ve farklı kültürleri tanımasına olanak sağlamaktadır.Kampüsümüzde yarattığımız inovasyon ekosistemi sayesinde yüksek teknoloji için bilgi üretiyor ve bilginin nihai ürüne dönüşme sürecinde büyük başarılar elde ediyoruz. Kampüsümüzde bulunan Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir'deki Ar-Ge firmalarımız, öğrencilerimize staj ve yarı zamanlı iş fırsatları sunmanın yanı sıra, global projelere imza atmak için gerekli bilgi ve donanım konusunda danışmanlık hizmeti de veriyor. Ayrıca üniversitesanayi iş birliklerine büyük önem veriyor. Öğrencilerimizin Türkiye'nin farklı sanayi kuruluşlarında staj yapmaları için fırsatlar yaratıyoruz. Dolayısıyla İYTE mezunları, mezun olmadan iş bulma veya kendi şirketlerini kurma olanağı elde ediyor.r?İYTE'de öğrenci olmak, sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişim için de büyük fırsatlar sunar. Enstitümüzde 10 öğrenciye 1 öğretim elemanı düşen bir oranımız var, bu da öğrencilerimizin birebir akademik destek almasına imkân tanıyor. Ayrıca, 2023 itibariyle kampüsümüzde barınma sorununu kalıcı olarak çözdük ve başvuran tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik. Bu sayede öğrencilerimiz, üniversite hayatları süresince güvenli ve rahat bir kampüs ortamında eğitimlerine odaklanabiliyor.Seniz kıyısında yer alan ve modern spor tesisleriyle donatılmış kampüsümüzde öğrencilerimize 7/24 hizmet veren aktif bir kampüs hayatı sunuyoruz.Enstitümüzde akademik, kültür-sanat-edebiyat, müzik, dans ve spor alanlarında faaliyet gösteren 115 aktif öğrenci topluluğumuz var. Bu topluluklarımıza her türlü desteği sağlayarak, öğrencilerimizin her anlamda gelişimleri için çalışmalar yürütüyoruz. İYTE sadece akademik kadrosuyla değil yetenekli öğrencileri ile de birçok ulusal-uluslararası başarılara imza attı. Öğrencilerimizi her anlamda destekliyor ve teşvik ediyoruz.