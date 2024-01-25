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Haberler Eğitim Haberleri Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir? Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 14:04 Son Güncelleme: 25.1.2024 14:05

Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir? Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?

Yüksekokul ve fakülte gibi kavramlar toplum içerisinde birbirine karıştırılabilmektedir. Yüksekokul ve fakülte aynı zamanda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi programlara sahip olduğu için akademik literatüre hâkim olmayan kişiler bu kavramların yüksekokula mı yoksa fakülteye mi ait olduğunu bilemeyebilirler. Yüksekokul fakülte farkı nedir, arasında ne fark var gibi açık ve net bir şekilde yanıtlanmalıdır.

Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir? Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?

Yüksekokul ve fakülte ayrı birer eğitim merkezleri olarak faaliyet göstermektedirler. İki merkez arasındaki bazı spesifik farklar iki kurumun birbirinden ayrı ele alınmasını zaruri kılmaktadır. Yüksekokul ve Fakülteyi bilmek için bu iki eğitim merkezinin içeriğine ve hedeflerine göz atmak gerekir. Ancak bu şekilde yüksekokul fakülte farkı nedir, fakülte ve yüksekokul arasında ne fark var gibi sorular yanıt bulabilecektir.

Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir?

Yüksekokullar daha çok üniversitelere bağlı olarak eğitim veren kurumlardır. Bu okullarda genellikle daha kısa sürede, meslek kazandırma odaklı eğitim programları bulunur.

Örnek olarak özel bir meslek alanında eğitim almak isteyen gönüllü öğrenciler bu meslek yüksekokullarında kendilerine bir meslek edinebilirler.

Fakülteler ise genellikle üniversitelerin kendi bünyesinde olan ve hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren ayrı bir birimin adıdır. Fakültelerde daha çok belli bir disiplin alanında faaliyet gösteren geniş bir eğitim skalası yer alır.

Örnek vermek gerekirse bir üniversitede yer alan mühendislik fakültesi, mühendislik alanında çeşitli programları içinde barındırır.

Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?

Fakülte ve yüksekokul arasında verilen eğitimin düzeyi haricinde de farklar bulunur. Bunlar aşağıda listelendiği gibidir.

  1. Eğitimin Süresi: Yüksekokullarda yer alan programlar daha kısa süreli programlardır. Fakültelerde ise daha uzun süre lisans, yüksek lisans ve doktora programları dersi verilir.

  1. Programların Çeşitliliği: Yüksekokullarda genellikle bir adet meslek dalına yönelik programlar vardır. Fakültelerde ise daha geniş bir disiplin yelpazesi bulunur ve bu fakültelerde farklı alanlara dair lisans programları yer alır.

  1. Unvanlar ve Dereceler: Yüksekokullarda yer alan öğrenciler genelde "ön lisans" ya da "yüksekokul diploması" türünden unvanlara sahip olurlar. Fakülteler ise lisans, yüksek lisans ya da doktorayı bitiren her öğrenciye bitirdikleri derecenin diplomasını verir.

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Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir? Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?
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