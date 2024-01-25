Yüksekokul ve fakülte ayrı birer eğitim merkezleri olarak faaliyet göstermektedirler. İki merkez arasındaki bazı spesifik farklar iki kurumun birbirinden ayrı ele alınmasını zaruri kılmaktadır. Yüksekokul ve Fakülteyi bilmek için bu iki eğitim merkezinin içeriğine ve hedeflerine göz atmak gerekir. Ancak bu şekilde yüksekokul fakülte farkı nedir, fakülte ve yüksekokul arasında ne fark var gibi sorular yanıt bulabilecektir.

Yüksekokul Fakülte Farkı Nedir?

Yüksekokullar daha çok üniversitelere bağlı olarak eğitim veren kurumlardır. Bu okullarda genellikle daha kısa sürede, meslek kazandırma odaklı eğitim programları bulunur.

Örnek olarak özel bir meslek alanında eğitim almak isteyen gönüllü öğrenciler bu meslek yüksekokullarında kendilerine bir meslek edinebilirler.

Fakülteler ise genellikle üniversitelerin kendi bünyesinde olan ve hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren ayrı bir birimin adıdır. Fakültelerde daha çok belli bir disiplin alanında faaliyet gösteren geniş bir eğitim skalası yer alır.

Örnek vermek gerekirse bir üniversitede yer alan mühendislik fakültesi, mühendislik alanında çeşitli programları içinde barındırır.

Fakülte ve Yüksekokul Arasında Ne Fark Var?

Fakülte ve yüksekokul arasında verilen eğitimin düzeyi haricinde de farklar bulunur. Bunlar aşağıda listelendiği gibidir.

Eğitimin Süresi: Yüksekokullarda yer alan programlar daha kısa süreli programlardır. Fakültelerde ise daha uzun süre lisans, yüksek lisans ve doktora programları dersi verilir.

Programların Çeşitliliği: Yüksekokullarda genellikle bir adet meslek dalına yönelik programlar vardır. Fakültelerde ise daha geniş bir disiplin yelpazesi bulunur ve bu fakültelerde farklı alanlara dair lisans programları yer alır.