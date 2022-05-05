Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları Ve Roma Mitolojisi Hikayeleri: Antik Yunan Mitolojisi Tanrılarının İsimleri Ve Özellikleri

Antik Yunan medeniyet ve felsefe anlamında dünyaya çok fazla şey katmıştır özellikle ticaret ve şehir yaşamında yaptıkları atılımlar, şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri ve demokrasiyi dünyaya tanıtan uygarlık olmaları dolayısıyla çok önemli bir yere sahiptirler fakat bir de Antik Yunan medeniyetinin meydana getirdiği bir din boyutu vardır ki bu da ünlü Yunan mitolojisidir.

Yunan Mitolojisi Tanrıları

Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Bu tanrılardan en önemli ve etkin konumda olanları aşağıda sıralanmıştır.

Khaos: Yunan mitolojisindeki ilk tanrıdır ve evrenden daha önce ortaya çıkmıştır. Khaos genel olarak boşluğun, uçurumun ve kaosun tanrısıdır.

Erebus (Erebos): Khaos tarafından üretilmiştir. Yunan mitolojisinin ilk tanrılarından biri olarak karanlığı temsil etmektedir.

Aether: İlk tanrılardan biri olarak yüksek gökyüzünü, uzayı ve cenneti simgeler.

Kronos: Titan bir tanrı olarak Gaia ile Üranüs'ün evladıdır. Zamanı yaratan odur ve zamanda seyahat kabiliyeti vardır. Babası Uranüs'ün cinsel organını kesip birinci kuşaktan tanrıların egemenliğine son vermiş ve birinci nesil Olimposluların babası olmuştur. Daha sonra Zeus, Hades ve Poseidon, Kronos'u yenilgiye uğratmışlardır.

Zeus: Yunan mitolojisi tanrıları ile insanların babasıdır. Zeus Yunan mitolojisindeki en kuvvetli tanrıdır. Gökler, şimşekler ve gök gürültüleri onun tarafından yönetilir. Tanrıların kralı olarak istediği her şekle girebilir ve hikayelerdeki çapkınlıklarıyla ünlüdür.

Poseidon: Zeus ile Hades'in kardeşidir ve mitolojik tanrılar içerisinde en kuvvetli tanrılardan bir tanesidir. Denizlerin ve depremlerin tanrısı olan Poseidon deniz dibi tanrıçasıyla evlidir ve ikisinin 15 tane çocuğu vardır. Üç dişli mızrağı onunla ilgili en belirgin sembollerdendir.

Hades: En popüler Yunan tanrılarından biridir. Ölülere hükmeden yer altı dünyasının tanrısıdır. Kendisi Zeus ile Demeter'in kızı olan Persephone ile evlidir. Hades ile Persephone korkulan tanrılardandır. Acımasızdır fakat sözünden dönmeyen bir karakteri vardır.

Ares: Ares, Zeus ile Hera'nın çocuğudur ve Yunan tanrıları dendiğinde ilk akla gelen tanrılardan biridir. Savaş tanrısı Ares On İki Olimposlu tanrının arasında yer alır ve Barış tanrısı Athena'nın tam tersi olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda sevgilisi Afrodit ile yaptığı kaçamaklar Yunan mitolojisinin en fazla ilgi çeken konularından biridir.

Hermes: Zeus ile Maia'nın oğludur. Zeus'un habercisi olarak ün salmıştır. Yunan mitolojisinde yer alan en kurnaz ve hızlı tanrı Hermes'tir. Ölülerin ruhlarını yeraltına götürür ve yolunu şaşan çobanlara rehberlik eder.

Hephaistos: Zeus ile Hera'nın oğludur ve Afrodit'in de kocasıdır. Kendisi ateş tanrısıdır ve tanrılar ile kahramanlara silahlar yapmıştır. Tarım, uygarlık ve şehir hayatını korumak onun işidir. Bir yanardağın içinde çalıştığı söylenir.

Dionysos: Şarap ve eğlence tanrısı. Barış aşığı ve bir medeniyet destekçisi. Zeus'un çocuğudur, annesi de bir ölümlü olan Semele'dir. Şarabın yalnızca sarhoş eden tarafını değil aynı zamanda faydalı etkilerini de temsil eder.

Herkül (Herakles): En popüler tanrılardan bir tanesidir. Zeus ve Miken kralının kızı olan Alkmene'nin oğludur. Hera, yasak bir aşkın meyvesi olan Herkül ile devamlı uğraşmıştır ve ölümüne de o neden olmuştur. Herkül doğuştan tanrısal bir güce sahipti ve at sürme, güreşme, ok atma gibi konularda ustadır.

Asklepios: Apollon ve Koronis'in oğlu. Tıp ve sağlığın tanrısı olarak yılanlı bir asası bulunmaktadır.

Yunan Mitolojisi Tanrıçaları

Gaia: Yunan mitolojisi içerisinde yeryüzünü ve arzı simgeleyen tanrıçadır. Mitoloji içerisindeki tanrılar ana tanrıça olan ve doğa ana olan Gaia'dan türemiştirler. Gaia ile Erebus Yunan mitolojisinde her şeyin yaratıcısıdır.

Niks (Nyks): Yunan mitolojisinde ilk tanrıçalardandır. Niks bir gece tanrıçası olarak gecenin vücuda abürünmüş halidir.

Rhea: Gaia ile Uranüs'ün kızıdır. Tanrıların annesi ve dağlık bölgelerin tanrıçasıdır. Zeus'un annesidir.

Hera: Zeus'un eşi ve ablasıdır. En yüce Yunan tanrıçalarından biridir. Olimpos tanrılarının arasında kraliçe olarak saygı görür ve evlilik kraliçesidir. Hera hem evliliklerin hem de doğum yapan kadınların koruyucusu olan tanrıçadır. Aynı zamanda Yunan mitolojisinde yer alan en güçlü ve en cesur tanrıça odur. Zeus'a sadakatiyle bilinir.

Athena: Tanrıça Athena zekâ, ilham, sanat, strateji ve barışın tanrıçasıdır. Babası Zeustur ve annesi de Zeus'un ilk eşi olan Metis olarak bilinir. Mızrak, zeytin dalı ve kalkan onun simgeleridir. Athena aynı zamanda Atina kentinin de baş tanrıçası ve koruyucusudur. Adını da bu kentten almıştır. Zeus'un da en sevdiği kızı olma özelliğine sahiptir. Zeus'un yıldırımlarını kullanabilen tek kişidir.

Artemis: En görkemli Yunan tanrıçalarından bir tanesidir. Zeus ve Leto'nun kızı olup Apollon'un da ikiz kardeşi olarak bilinir. Okçuluk, avcılık, ay ve vahşi doğa tanrıçasıdır. Afrodit, annesinin doğum esnasında yaşadığı acıları gördüğünden dolayı evlenmemeye ve bakire kalmaya yeminlidir.

Afrodit (Aphrodite): Yunan mitolojisinde aşkın ve güzelliğin tanrıçasıdır. Afrodit, Kronos'un babası Uranüs'ü devirdiğinde kestiği cinsel organın suya düşmesiyle olmuştur. Uranüs'ün cinsel organı suya düşüp köpükler meydana getirdiğinde Afrodit hayat bulur. Kendisi çok kişiyle birlikte olsa bile yalnızca tanrı Hephaistos ile evlenmiştir ve bu süreç boyunca kendisini devamlı Ares ile aldatmıştır.

Demeter: İlk tanrıların kuşağındandır. Demeter Kronos ve Rhea'nın ikinci kızlarıdır. Tarım, bereket, anne sevgisi ve mevsimlerin tanrıçası olan Demeter insanlara toprağı ekip biçmeyi öğreten tanrıdır. Buğday demeti ile bereket boynuzu onu temsil etmektedir.

Hestia: Olimpos tanrılarının en nazik tanrıçasıdır. Hestia Kronos ile Rhea'nın kızıdır ve aynı zamanda Zeus'un kız kardeşidir. Hestia ailenin tanrıçasıdır ve bu nedenle gündelik yaşam için oldukça önemli bir yere sahiptir. Antik Yunan dünyasında ona atanan hiçbir tapınak yoktur ve hiçbir anlatımda kendisine rastlanmaz. Fakat Olimpos'ta devamlı yanan kutsal ateş ile tüm dünyadaki ocaklar onun kutsal mekanıdırlar.

Yunan Mitolojisi Efsaneleri

Athena – Poseidon ve Medusa Efsanesi, Küllerinden yeniden doğan Zümrüdü Anka Kuşu efsanesi, Selene ve Edndymion'un sonsuz uykuyu dinleten aşkı, Theseus ve Minotor Efsanesi,bilinen en ünlü efsaneler olsa bile hemen her tanrının yaşadığı onlarca efsane vardır ve bunların her biri kendi içerisinde mantıklı anlamlar taşımaktadır.

Roma Mitolojisi

Roma Mitolojisi büyük oranda Yunan mitolojisinden etkilenmiş ve bu geleneğin taşıyıcısı olmuştur. Roma mitolojisindeki tanrıların Yunan mitolojisi tanrılarından farkı yoktur, sadece bazı tanrıların isimleri değişkenlik göstermektedir.