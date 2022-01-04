Yunanistan Hangi Kıtada? Yunanistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Helen Cumhuriyeti olarak da bilinen Yunanistan'ın 10 milyondan fazla nüfusu bulunmaktadır. Oldukça önemli bir stratejk konumda bulunan Yunanistan ekonomik açıdan da Balkanlar'ın en büyüğü olarak görülür. Son zamanlarda siyasi arenada adından sıkça söz ettiren Yunanistan nerededir? Yunanistan ile iligli tüm detaylar...

Yunanistan hangi kıtada?

Yunanistan Avrupa kıtasının Güneydoğu bölgesinde bulunan bir ülkedir. Başkenti Atina olan ülkenin kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeydoğusunda Türkiye, doğusunda Ege Denizi, kuzeyinde Kuzey Makedonya, batısında İyon Denizi ve güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz bulunmaktadır. Yunanistan konumu itibari ile Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşağında olması nedeniyle stratejik bir bölgedir.

Yunanistan dünya'nın hangi bölgesinde?

Yunanistan dünya genelindeki konumu itibari ile Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Ülkeye hakim olan iklim Akdeniz iklimidir ve yazları sıcak ve kuraki kışları ılık ve yağışlı geçmektedir.

Yunanistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Yunanistan, Avrupa kıtasının en güney kesiminde Akdeniz ve Ege Denizi gibi iki büyük denize kıyısı olan önemli konumda bulunan bir ülkedir.

Yunanistan hangi yarım kürede yer alır?

Yunanistan konumu itibariyle Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerden biridir. Türkiye'nin batı kıyılarından komşusu olan ülke dağlar ve adalar ülkesi olarak bilinir. Ülkenin en büyük ve en bilinen adaları ise Girit, Eğriboz, Midilli ve Rodos'tur.