Yunanistan Para Birimi Nedir? Yunanistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Doğu Avrupa ülkelerinden birisi olan Yunanistan aynı zamanda ülkemizin de Avrupa sınır komşusu olan bir ülkedir. Tıpkı Türkiye gibi turistik tatil bölgelerine sahip olan Yunanistan her sene turizm sezonunda yabancı turist ağırlayan ve diğer ülkelerle ithalat ihracat ilişkisi bulunan bir ülkedir. Bu bilgiler ışığında Yunanistan para birimi ve ekonomisi merak edilen konulardandır. Peki, Yunanistan para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Yunanistan Para Birimi Nedir?

Yunanistan 2002 yılına kadar kendi resmi parası olan Drahmiyi kullanmıştır, Arapça dirhem kelimesinden gelen Drahminin tarihçesi Bizans'a kadar ulaşmaktadır. Yunanistan 28 Şubat 2002 tarihinde tedavülden kaldırılan Drahmi yerine Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro'yu kullanmaya başlamıştır. Akabinde ki 10 sene kadar Drahmi iç ticarette geçerliliğini sürdürmüştür ve 2012 yılına kadar Yunanistan Merkez Bankası Drahmi-Euro değişimine devam etmiştir.

Yunanistan'ın güncel olarak kullandığı resmi para birimi Euro'dur. Euro adına 'sent' denilen 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni paraya, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot paraya sahiptir.

Yunanistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Sınır komşumuz Yunanistan ile ülkemiz arasında turizm seyahatleri sıklıkla yapılmakta ayrıca ithalat ihracat ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebepler doğrultusunda Yunanistan para biriminin kaç Türk Lirası karşılığı merak edilen unsurlardan birisidir.

Yunanistan eski resmi parası Drahmi 1 Drahmi yaklaşık olarak 0.04796 Türk Lirasına tekabül eder. Güncel olarak kullanılan Yunanistan resmi parası olan Euro ise, 1 Euro yaklaşık olarak 15 Türk Lirasına tekabül eder.

Yunanistan Para Birimi Sembolü Nedir?

Yunanistan resmi para birimi Euro'nun Uluslararası para kodu EUR şeklinde, sembolü ise € şeklindedir.