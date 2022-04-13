Yunanistan’da Saat Kaç? Türkiye Yunanistan Saat Farkı İle Atina’da Şu An Saat Kaç?

Yunanistan resmi adıyla Helen Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. 10 milyon nüfusa sahip bu ülkenin başkenti Atina'dır. Ülkenin aynı zamanda en büyük kenti olan Atina, kozmopolit ve modern bir özelliğe sahiptir. Yunanistan'da saatin kaç olduğu, özellikle ülke dışında olanların merak ettiği bir konudur. Bir ülkenin saat dilimini bilmek için, bulunduğu konuma bakmak gerekir. Başlangıç noktası olarak kabul edilen Greenwich, uluslararası ortak saat kullanımı amacıyla oluşturulmuştur. Her bir saat dilimi, ülkenin bulunduğu meridyene göre değişiklik göstermiştir. Bu durumda Yunanistan ile aynı saat diliminde olan ülkeler arasında herhangi bir saat farkı oluşmazken, farklı saat diliminde yer alan ülkeler arasında saat farkı oluşur. Yunanistan'ın sınır komşusu olan Türkiye ile arasındaki saat farkı en çok merak edilenler arasında yer almıştır. Bunu cevaplamak için öncelikle Yunanistan'da saat kaç sorusunu ele almak gerekir.

Yunanistan'da Saat Kaç?

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Yunanistan, gelişmiş bir yüksek gelirli ülkedir. Ülkenin başkenti olan Atina ise, yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olarak, ülkenin en büyük şehridir. Ülke ortak saatte bu başkentin zaman dilimini esas almıştır.

Yunanistan, iki farklı zaman saatini uygulayan ülkelerden birisidir. Yaz ve kış uygulamaları, farklı saat dilimlerini gözler önüne sermiştir. Bu durumda, UTC+3 şimdiki saat dilimini belirlerken, UTC+2 ise kış saati uygulamalarını belirler.

Yunanistan Türkiye Saat Farkı

Avrupa'nın güneyinde önemli bir yere sahip Yunanistan'ın saat dilimi merak edilen konular arasındadır. Ülke iki saat uygulamasını kullanmıştır. Yaz ve kış saati uygulamalarına göre, Yunanistan'da UTC+3 ve UTC+2 zaman dilimleri mevcuttur. Sınır komşusu olan Türkiye'de sabit zaman dilimi UTC+3''dür. Her iki ülke aynı saat diliminde yer aldığı için, saat farkı oluşmamıştır.

Yunanistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Önemli ticaret ve kültür merkezi olan Yunanistan, yaz ve kış saat uygulamalarını kullanır. Bu durumda yaz uygulaması UTC+3 iken, kış uygulaması, UTC+3 şeklindedir. Türkiye'de sabit zaman dilimi UTC+3 olarak karşımıza çıkar. Her iki ülke, aynı meridyen üzerinde yer aldığı için, saat dilimler de aynı olacaktır. Böylelikle iki ülke arasında herhangi bir saat farkı görülmez.