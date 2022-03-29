Yunus Emre Kimdir, Eserleri Neler? Tasavvuf Şairi Yunus Emre’nin Hayatı, Şiirleri Ve Kişilik Özellikleri

Yunus Emre, Anadolu'nun en kıymeti ozanlarından biridir. Onun eserlerindeki barışa olan saygı ve sevgi, insanlara birbirini sevmeleri gerektiğine dair yaptığı öğütler, günümüzde dahi geçerliliğini korumaktadır. Belki de bu evrensel sevgi anlayışı nedeniyle de Yunus Emre günümüzde hala çok fazla sevilen ve okunan bir şair olma özelliği taşıyor olabilir.

Yunus Emre Kimdir?

Yunus Emre'nin 1240 senesinde Eskişehir'de doğduğu tahmin edilmektedir. Yunus Emre tam bir Anadolu şairidir, çünkü tüm hayatı bu coğrafyada geçmiştir. Anadolu'nun her tarafında yüksek bir tanınırlığa sahip olan Yunus Emre, birçok eserini günümüze kadar yaşatmayı başarabilmiş, değerli bir ozanımızdır. Yunus Emre coğrafyamızda herkes tarafından sevilir ve tanınır.

Yunus Emre'nin Hayatı

Yunus Emre'nin kaynaklar 1240 senesinde doğduğunu düşünmektedir. Kendisi 1320 veya 1321 yılı dolaylarında hayata gözlerini yummuş olmalıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tam çöküş zamanlarına denk gelen ve Moğolların istilasına denk gelen bir dönemde yaşamış olan Yunus Emre, bize kendisi hakkında pek fazla bilgi bırakmamıştır. Eğitim hayatı ile ilgili de elimizde pek bir veri ne yazık ki yoktur.

Yunus Emre dönemin hâkim dili Farsçayı ve Arapça'yı bilmekteydi. Ama bu eğitimleri nereden aldığı hususunda bir malumatımız yok. Bazı rivayetler de Yunus Emre'nin aslında hiç okuma yazma öğrenmediği ve babasının yanında bir çiftçi olarak büyüdüğünü söyler.

1241 yılında Moğol istilası iyice Batı'ya doğru gelmeye başlamıştır. Bu nedenle pek çok sanatçı, Türkmen, bilim insanı, mutasavvıf, Anadolu'ya göç etti. Yunus Emre de tam bu hengamenin ve zulmün ortasına doğmuş biri olarak halkı sevgi ve adalete teşvik eden şiirleriyle, başarılı bir ün kazanmış ve eserleri ölümsüz olmuştur.

Yunus Emre derviş olarak da Anadolu, Azerbaycan, İran gibi bölgelere seyahatler yapmıştır. Sivas, Maraş, Kayseri, Şiraz, Tebriz, Şam ve Nahcivan, onun gezdiği düşünülen bölgeler ve şehirlerdir.

Evli miydi değil miydi? Bu konu hakkında da pek fazla malumat sahibi değiliz fakat yazmış olduğu bir dizeye göre günümüz edebiyat ve tarihçileri çocukları olduğunu düşünmektedir. Yunus Emre, bir eserinde şeyhinin Tapduk Emre isimli bir şey olduğunu bildirmiş ve ismini bazı şiirlerinde Taptup Yunus şeklinde değiştirmiştir.

Mevlâna hakkında da çok güzel sözler söyleyen Yunus emre, bir görüşe göre Hacı Bektaşi Veli ile de karşılaşmıştır. Fakat bunu kanıtlar nitelikte bir kanıt günümüzde yok. Hiçbir şiirinde bu karşılaşmadan bahsedilmemiştir.

Yunus Emre'nin 1321 senesinde hayata gözlerini yumduğu düşünülmektedir.