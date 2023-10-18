Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, cümle yapılarının anlamını güçlendirmenin yanı sıra konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Bahse konu deyim, yapılan sınavlarda da sıklıkla anlamı sorulan yapılardan biridir. Deyimin anlamı bilindiğinde cümle içinde ya da konuşma dilinde kullanımı da daha kolay olacaktır. Yüreği ağzına gelmek deyiminin anlamı ve bu deyimin cümle içinde kullanımı hususları incelendiğinde konunun ayrıntılarını anlamak daha kolay olacaktır.

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı

Dilimizde çok sayıda mecaz anlamlı söz grubu vardır. Bu söz gruplarından biri de deyimlerdir. Deyimler, kullanıldıkları cümlelerin anlamını güçlendirir ve daha kısa cümlelerle verilmesi gereken mesajın verilmesini sağlar.

Yüreği ağzına gelmek deyimi, hemen herkesin kullandığı bir deyimdir. Söz konusu deyimin anlamı "çok korkmak"tır. Deyimi temel anlamı ile de düşünebilirsiniz. Yüreği ağzına gelen kişinin kalp atışları hızlanmış demektir. Kalp atışı hızlanan kişi de çok korkmuş ya da çok heyecanlanmış demektir. Buradan da deyimin anlamını çıkarabilirsiniz.

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Yüreği ağzına gelmek deyimini çeşitli kaynaklarda görebileceğiniz gibi konuşma dilinde de istemli ya da istemsiz şekilde deyimin kullanılması söz konusudur. Bu deyimin kullanımı ile ilgili cümle yapılarının incelenmesi daha uygun olacaktır. Aşağıdaki örnek cümle yapıları deyimin anlamı ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.