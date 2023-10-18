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Haberler Eğitim Haberleri Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:27 Son Güncelleme: 18.10.2023 14:27

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, gerçek anlamıyla düşünülebileceği gibi daha çok mecaz anlamda kullanılan ifadelerdir. Türkçe bu anlamda zengin bir dildir. Dilimizde cümle yapısını güçlendiren çok sayıda deyim vardır. Yüreği ağzına gelmek deyimi de birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Söz konusu deyim, mecaz anlamlı değerlendirilmesi gereken bir söz grubudur. Yüreği ağzına gelmek deyiminin anlamı ve bu deyimin cümle içinde kullanımı konularının bilinmesinde fayda var.

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, cümle yapılarının anlamını güçlendirmenin yanı sıra konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Bahse konu deyim, yapılan sınavlarda da sıklıkla anlamı sorulan yapılardan biridir. Deyimin anlamı bilindiğinde cümle içinde ya da konuşma dilinde kullanımı da daha kolay olacaktır. Yüreği ağzına gelmek deyiminin anlamı ve bu deyimin cümle içinde kullanımı hususları incelendiğinde konunun ayrıntılarını anlamak daha kolay olacaktır.

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı

Dilimizde çok sayıda mecaz anlamlı söz grubu vardır. Bu söz gruplarından biri de deyimlerdir. Deyimler, kullanıldıkları cümlelerin anlamını güçlendirir ve daha kısa cümlelerle verilmesi gereken mesajın verilmesini sağlar.

Yüreği ağzına gelmek deyimi, hemen herkesin kullandığı bir deyimdir. Söz konusu deyimin anlamı "çok korkmak"tır. Deyimi temel anlamı ile de düşünebilirsiniz. Yüreği ağzına gelen kişinin kalp atışları hızlanmış demektir. Kalp atışı hızlanan kişi de çok korkmuş ya da çok heyecanlanmış demektir. Buradan da deyimin anlamını çıkarabilirsiniz.

Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Yüreği ağzına gelmek deyimini çeşitli kaynaklarda görebileceğiniz gibi konuşma dilinde de istemli ya da istemsiz şekilde deyimin kullanılması söz konusudur. Bu deyimin kullanımı ile ilgili cümle yapılarının incelenmesi daha uygun olacaktır. Aşağıdaki örnek cümle yapıları deyimin anlamı ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

  • Köpeği görünce öyle korktum ki yüreğim azıma geldi.
  • Karanlıktan bir anda karşıma çıkınca yüreğim ağzıma geldi.

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Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği Ağzına Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
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