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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Yurt başvuruları başladı

Yurt başvuruları başladı
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı. Öğrenciler başvurularını 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. 10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkânları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. ANKARA
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Yurt başvuruları başladı
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