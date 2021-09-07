Üniversite
öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK
) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı. Öğrenciler başvurularını 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. 10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkânları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. ANKARA