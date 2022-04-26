Yurt Dışı Nasıl Yazılır? TDK Yurtdışı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yurt dışı ayrı mı yazılır? Sorusu Google'da en çok aratılan sorulardan bir tanesidir. Sözcüğün yazımı ile ilgili bir bilgi eksikliği söz konusudur. Birçok kişi tarafından farklı bilinmektedir. Oluşan bu bilgi eksikliğini gidermek için Türk Dil Kurumu sözcüğün doğru yazımı ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmuştur. Böylece oluşan yanlış bilgi giderilmeye çalışılmıştır. Yurt dışı TDK açıklamasına göre nasıl yazılmalıdır? Doğru yazımı nedir? tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında olup okumaya devam edebilirsiniz.

Yurt Dışı Nasıl Yazılır?

Yurt dışı sözcüğünün yazımı basit olmakla birlikte fikir ayrılıklarına neden olmuş bir kelimedir. Sözcüğü birçok kişi birleşik yazmaktadır. Fakat yurt dışı sözcüğü ayrı yazılan bir kelime olup birleşik yazımı yanlış bir yazımdır. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre de sözcüğün doğru yazımı ayrı olarak yazılan şeklidir.

Yurtdışı Ayrı Mı Yazılır?

Yurtdışı ayrı mı yazılır? Yurt dışı TDK açıklaması ile ayrı yazılan bir sözcüktür. "Yurtdışı" şeklinde olan birleşik yazım yanlış olup "yurt dışı" şeklinde her iki sözcüğün de ayrı bir şekilde yazılan versiyonu kelimenin doğru yazımıdır.

Yurt Dışı Sözcüğünün Cümle İçinde Kullanımı

Yurt dışı sözcüğü çoğu kişi tarafından birleşik yazılmaktadır. Fakat birleşik yazımı yanlış olup doğru yazımı ayrı bir şekilde yazılmasıdır. Yurt dışı sözcüğünün doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı aşağıda verildiği gibidir;

"Ara tatilde çocuklar ile birlikte yurt dışına gideceğiz."

"Yurt dışı uçak biletleri son zamanlarda oldukça artık gösterdi."

Yurt Dışı Sözcüğünün Doğru Yazımı