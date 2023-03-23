Yurt İçi Nasıl Yazılır? TDK Yurtiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemizde özellikle iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerin yazım şekli çok sık karıştırılmaktadır. Yurt içi sözcüğü de yazılış şekli açısından en sık yanlış yapılan kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için yurt içi nasıl yazılır, TDK yurtiçi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mi gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Konuyla ilgili tüm detaylara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yurt İçi Nasıl Yazılır?

Yurt içi sözcüğü çoğu kişi tarafından bilinen ve çok sık kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İki ayrı sözcükten meydana gelen kelimelerin yazılış biçimi çok sık karıştırılmaktadır. Yurt içi kelimesi de iki ayrı sözcükten oluşmaktadır. Bazı kişiler bu sözcüğü bitişik yazarken bazıları ise ayrı bir şekilde kullanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yurt içi kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Yurt içi – doğru kullanım

Yurtiçi – yanlış kullanım

TDK Yurtiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Kelimelerin yazımıyla ilgili en doğru bilgiyi veren kaynağın TDK sözlüğü olduğu bilinmektedir. TDK sözlüğü sayesinde kelimelerin doğru yazımıyla ilgili bilgilere kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. TDK'ya göre yurt içi sözcüğü ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Bu sözcüğün yurtiçi şeklindeki birleşik yazımı yanlıştır. Yurt içi kelimesinin doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: