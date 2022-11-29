Yurt kapasitesine göre kontenjan

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 'Genç Ofisleri'nin üniversitelerdeki sayısının ve faaliyetlerinin artırılması için işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversitelerin rektörleri katıldı. Özvar törende vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin barınma sorununa da dikkat çekti. Özvar, "79 vakıf yükseköğretim kurumumuzun toplam yurt kapasitesi 35 bin civarındadır. 700 bin civarında öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yüzde 5'ine tekabül eden bir yurt kapasitesine sahip olmaları doğrusu oldukça düşük bir seviye olarak görülmektedir. Bu sebeple artık vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarını belirlerken öğrencilerin barınma kapasitelerini de dikkate almak istiyoruz. Böylece, YÖK olarak kamu ve vakıf kurumları arasında barınma konusundaki dengesizliği azaltmayı arzu ediyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu ise üniversitelerde toplam 118 'Genç Ofisleri' bulunduğunu ve en kısa sürede 'Genç Ofisleri' sayısını daha yüksek noktaya taşımak istediklerini belirtti. Özvar da Genç Ofisleri'nde yürütülen çalışmaların üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.