Kayıtsız yurtdışı cihaz kullanımı, kullanıcıların yurtdışında cep telefonlarını belirli bir süre boyunca kaydettirmedensorunsuz bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Ancak bu kullanım süresi ve şartları, her ülkenin yasalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yurtdışı telefon kullanım süresi ne kadar, kaç ay, kayıtsız yurtdışı cihaz kullanım süresi 180 gün nasıl yapılır gibi sorularının cevapları ülkeden ülkeye değiştiği için net bir cevap vermek mümkün değildir.

Yurtdışı Telefon Kullanım Süresi Ne Kadar, Kaç Ay?

Yurt dışından getirilen telefonlar, kayıt işlemi yapılmadan Türkiye'de 120 gün boyunca kullanılabilir. Bu süre sonunda telefon ağlara kapatılır. Kapanma süresini hesaplamak için, Türkiye'ye giriş yaptığınız tarihe bakabilirsiniz. Bu bilgiyi e-Devlet üzerinden yurda giriş/çıkış belgenizi sorgulayarak elde edebilirsiniz.

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Kayıtsız Yurtdışı Cihaz Kullanım Süresi 180 Gün Nasıl Yapılır?

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.