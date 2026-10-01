Yurtdışında okuyanlara ulaşım desteği
Yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere verilen aylık burs, ödenek ve zorunlu giderlere ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Lisansüstü öğrenim gören öğrencilere aylık İngiltere'de 1.520 sterlin, ABD'de 2 bin 240 dolar, Almanya ve Fransa'da 1.840 euro, Kanada'da 2 bin 130 Kanada Doları ödenecek. Lisans öğrencileri için ise aylık burs İngiltere'de 1.370 sterlin, ABD'de 2 bin 10 dolar, Almanya ve Fransa'da 1.650 euro, Kanada'da 1.920 Kanada Doları olacak. Japonya'da lisans öğrencilerine 226 bin 800, lisansüstü öğrencilere 252 bin Japon Yeni verilecek. Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus öğrencilerin yurtdışına gidiş ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş için kullanacakları ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri karşılanacak. Öğrenim giderleri, öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık veya kurum tarafından verilecek. Öğrencilerin gireceği TOEFL benzeri yabancı dil sınavları ile GRE, GMAT ve SAT gibi yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından en fazla dördünün ücreti karşılanacak. Ödeme yapılabilmesi için ödeme belgesiyle sınav sonuç belgesi de sunulacak.
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