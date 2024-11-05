Yurtlarda yüzde 445 büyüme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamada yurt hizmetlerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi. Bak, "2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz. Bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. 2024-2025 eğitim- öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik" bilgisini verdi.