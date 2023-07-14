16.yüzyılda varlığını sürdürmüş olan ve dünya çapında en güçlü imparatorluk olarak bilinen devlet, Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı döneminde ele geçirilen toprakların idaresinde toprak sistemi denilen bir yönetim uygulanmıştır. Bu yönetim içerisinde yurtluk kavramına çok sık yer verilmiştir. Bu yazımızda sizler için yurtluk toprak nedir, Osmanlı Devleti'nde yurtluk toprakların özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Yurtluk Toprak Nedir?

Osmanlı zamanında fetih esnasında ele geçirilen ya da tamamen halka ait olan birçok farklı toprak vardı. Bu topraklardan biri miri toprak ismiyle bilinirken diğeri ise mülk toprak ismiyle bilinmektedir. Miri toprak veya miri arazi toprak sistemi içerisinde yurtluk toprak da yer alır. Bu bağlamda karşımıza yurtluk nedir sorusu çıkmaktadır. Üzerinde orman, tarla, bahçe ya da köşk benzeri yapıların var olduğu geniş toprak parçası, yurtluk adıyla tanımlanır. Bu geniş toprak parçası tek bir bireye ait olabileceği gibi herhangi bir insan topluluğunu da ait olabilmektedir. Bu kavram ile ilgili en merak edilen konulardan biri ise yurtluk arazi nedir konusudur. Yurtluk toprak ile yurtluk arazi terimleri eş anlamlıdır. Yani her iki terimin manası da aynıdır.

Yurtluk Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nde devlete ait olan toprak parçaları miri toprak ismiyle ifade edilmektedir. Miri topraklar içerisinde yurtluk topraklar da yer almaktadır. Yurtluk toprak bir başka deyişle yurtluk arazi parçaları, Osmanlı'nın fetih esnasında ele geçirdiği toprakları kapsamaktadır. Bu toprakların kendine has birtakım önemli özellikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce bu toprak parçaları devlete ait olsa dahi ekme biçme gibi işlerden eski sahipleri sorumlu tutulmaktaydı. Yani bu topraktan gelen gelir yalnızca tek bir kişiye verilmiştir. Genel olarak yurtluk toprakların özellikleri ise şu şekildedir: