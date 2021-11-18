Yurttaş kelimesi, yurt duyguları bir olan ve aynı toprakta yaşayan her bir kişi için yapılan tanımlamada kullanılır. Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı da kişiler tarafından sosyal medyada aracılığı ile ya da sözlüklerden araştırılır. İşte, Yurttaş eş anlamlısı nedir? Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Yurttaş kelimesinin anlamı

Yurttaş kelimesi gün içerisinde sık kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre yurttaş kelimesi aynı yurt, toprak üzerinde yaşayan ve aynı amaçlar doğrultusunda bir arada bulunan topluluklarda yer alan bireylerdir. Her yurttaşın yaşadığı devlet üzerinde sahip olduğu doğuştan ve sonradan kazandığı hakları vardır. Kişiler yaşadıkları toprak parçası üzerinde yurttaşlık hakları ile kimlik kazanarak yaşamlarını sürdürmektedir.

Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe dili çok zengin bir dildir. Dilin zenginliğinin kaynaklarından biri ise eş anlamlı kelimelerdir. Anlamları aynı ancak yazılışları farklı olan bu kelimeler, dilin kelime haznesini zenginleştirir. Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunurken yurttaş kelimesinin ise sadece tek bir eş anlamlı kelimesi vardır. O da vatandaş kelimesidir. Vatandaş kelimesi de yurttaş kelimesi gibi aynı toprak üzerinde bir arada yaşayan toplulukları oluşturan bireyleri tanımlamak için kullanılır. Cümle içerisinde yurttaş kelimesi yerine vatandaş kelimesinin kullanılması cümle içerisinde herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacaktır.

Yurttaş kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yurttaşlar ekonomideki bozulmalar nedeni ile zor günler geçiriyordu.

Her yurttaş ülkesinin güvenliği ve değerlerini korumak ile yükümlüdür.

Çocuklara küçük yaşlarda yurttaşlık bilincinin aşılanması için çaba gösterilmelidir.

Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı olan vatandaş kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir: