Yürüyüş Yağ Yakar Mı? Yürüyüşte Yağ Yakımı Ne Zaman Başlar?

Düzenli olarak yapılan tempolu bir yürüyüşün vücudumuz için oldukça fazla faydası vardır. Bu tür yürüyüşler gece boyunca kaliteli bir uyku uyumaktan, kalp ve damar damar sağlığına kadar vücudumuzda birçok şeyi desteklemektedir. Özellikle de kilo vermek isteyenler için kilo kontrolünü sağlamaya yardımcıdır. Yürüyerek kilo vermeyi hedefleyenler için yürüyüş yağ yakar mı ve yürüyüşte yağ yakımı ne zaman başlar gibi sorular merak konusu olmaktadır.

Yürüyüş Yağ Yakar Mı?

Kilo kontrolünü sağlamak ve kilo vermek isteyenler için bir yürüyüşün ne kadar yağ yaktığı merak edilen konular arasındadır. Orta tempolu ve düzenli olarak yapılan yürüyüşler vücudun yağ yakım sürecini desteklemektedir. Yürüyüşün özelliği, temposu ve ne kadar sıklıkla yapıldığı yağ yakım sürecini etkileyebilmektedir.

Yürüyüşte Yağ Yakımı Ne Zaman Başlar?

Orta tempolu bir yürüyüş yağ yakımı için idealdir. Hızlı bir yürüyüş ise daha çok kalori yakar ve yağ yakımı daha hızlıdır. Tempolu bir yürüyüşte ilk 30 dakika içinde karbonhidratlar, 30 dakikadan sonra ise vücut yağ depolarını enerjiye dönüştürmeye başlar. Etkili bir yağ yakımı için yürüyüşün en az 30- 45 dakika arasında sürmesi gerekmektedir.