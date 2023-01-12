Yusuf Atılgan Kimdir? Yusuf Atılgan Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Yusuf Atılgan kimdir? Bu soru edebiyat severlerin de sık merak ettiği sorulardandır. Hem yazdıkları ile hem de edebiyatımıza katkıları ile bilinen Yusuf Atılgan eserleri ve romanları ile ilgili detayları sizin için hazırladık. Yusuf Atılgan hayatı ve Yusuf Atılgan edebi kişiliği hakkındaki doğru bilgilere ulaşmanız için yazımızın devamına birlikte bakalım. İşte merak edilen Yusuf Atılgan eserleri ve romanları hakkında bilgiler ve Yusuf Atılgan sözlerinden en çok merak edilenler. Yusuf Atılgan Hangi akım ve toplulukta yer alıyor birlikte bakalım.

Yusuf Atılgan Kimdir?

Türk edebiyatında bir yazar ve öğretmen olarak karşımıza çıkan biridir Yusuf Atılgan. Türk edebiyatının ve Türk romancılığının modern bir döneme geçtiği 1950 ile 1980 yılları arasında yazıları ve eserleri ile kendinden söz ettirmiş edebiyatçımızdır.

Yusuf Atılgan Eserleri ve Romanları?

Yusuf Atılgan edebi kişiliği ile öne çıkan biri olduğu gibi edebiyatımıza kazandırdıkları ile de herkes tarafından bilinmektedir. Yusuf Atılgan'ın eserlerini sizler için liste olarak hazırladık;

Aylak Adam

Anayurt Oteli

Ekmek Elden Süt Memeden

Bütün Öyküler

Sevgili Halil Kardeş

Canistan

Bodur Minareden Öte

Çıkış Gecesi

Yusuf Atılgan Hayatı

1921 yılında Manisa ilimizde doğmuştur. Eğitim hayatını Manisa ortaokulu, Balıkesir Lisesi ve asker öğrenci olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak tamamlamıştır. Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yapan Yusuf Atılgan bu dönemlerde eserlerini de yazmaya başladı. 1976 yılında yeniden İstanbul'a döndü danışmanlık ve çeviriler yapmaya başladı. Can Yayınlarında redaktörlük yaptı. 9 Ekim 1989 yılında Canistan isimli romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yusuf Atılgan Hangi Akım ve Toplulukta?

Yusuf Atılgan modernizm akımından etkilenen bir yazardır. Yazım hayatına şiirler ile başlasa da romanları ile hak ettiği üne kavuşmuştur ve yazıları ya da kitapları modernizm akımının etkisinde yazılmıştır.

Yusuf Atılgan Sözleri

Yusuf Atılgan ile ilgili duygu yüklü ve etkileyici sözlerin listesi aşağıdadır;