Yusuf Has Hacip Eserleri - Yusuf Has Hacip Kimdir, Nereli, Hangi Dönemde Yaşadı?

Edebiyatta önemli isimler arasında yer alan Yusuf Has Hacip, eserleri ile dikkat çeken bir yazar olmuştur. Türk edebiyatının bilinen önemli eserlerini çıkaran Yusuf Has Hacip, derslerde de sıkça karşımıza çıkmıştır. Karahanlı döneminde yaşayan Yusuf Has Hacip hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan pek çok kişi, çeşitli araştırmalar yapmıştır. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip eserleriyle tanınan Yusuf Has Hacip kimdir, nereli ve hangi dönemde yaşadı gibi sorular, araştıranların sıklıkla karşılaştığı sorular olmuştur. En bilindik eserleri ile dikkat çeken Yusuf Has Hacip hakkında merak edilenler...

Yusuf Has Hacip Eserleri

Özellikle eski Türk edebiyatında ön plana çıkan önemli isimlerden birisi olan Yusuf Has Hacip eserleri ile dikkat çekmiştir. Türk tarih ve kültüründe önemli bir yere sahip Kutadgu Bilig bilinen en önemli eseridir. Yusuf Has Hacip, Karahanlı Devleti Ulu Kara Buğra Han'a 18 aylık çalışması sonucunda bu eserini sunmuştur. Bu en önemli yapıtı Uygur harfleri ile yazılmıştır. 6645 beyitten oluşan bu eseri mesnevi biçiminde ele alınmıştır. Kutadgu Bilig eserinde memleketi iyi idare etmeyi ve halkı mutlu etmesi için neler yapması gerektiğini anlatmıştır. Onun bu yapıtında ayrıca dine, dünyaya ve hayata dair önemli felsefi bilgileri vermiştir.

Yusuf Has Hacip Sözleri

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip Yusuf Has Hacip ve ona ait sözleri şu şekildedir;

Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.

İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş, ha çakıl taşı!

Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.

Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.

Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar.

Yusuf Has Hacip Hayatı

Yusuf Has Hacip hayatı ve kim olduğu konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Önemli Türk edebiyatçısı olan Yusuf Has Hacip, 11. Yüzyılda Balasagun şehrinde doğduğu ve Karahanlılar ülkesinde yaşadığı bilinmektedir. İyi bir öğretim gören yazar, diğer bilimlerin yanı sıra Arapça ve Farsça dillerini de öğrenmiştir. Türk edebiyatında bilinen ilk eseri Kutadgu Bilig'i de 1070 yılında çıkarmıştır. Bu eserini ise dönemin hükümdarı olan Hasan B. Arslan'a sunmuştur. Yine o dönemde hükümdar tarafından sarayda yüksek bir mevki olan "Has Haciplik" makamını vermiştir. O zamandan beri Yusuf Has Hacip olarak anılmıştır. Ünlü edebiyatçı, 1077 yılında ise Kaşgar'da vefat etmiştir.