Yusuf Ziya Ortaç Kimdir? Yusuf Ziya Ortaç Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yusuf Ziya Ortaç kimdir, Yusuf Ziya Ortaç edebi kişiliği sorusu ve konusu gözleri Türk edebiyatı Cumhuriyet Dönemi şiire çevirmektedir. Yusuf Ziya Ortaç hayatı boyunca Türk edebiyatı şiirinde sıkça anılan yazarlardan olmuştur. Edebiyatımızın mihenk taşlarından olan şairin şiirleri hece ölçüsünün en güzel örneklerindendir. Yusuf Ziya Ortaç şiirleri ve Yusuf Ziya Ortaç eserleri denildiğinde her iki türe de bakmak gerekir. Bu eserlerden yola çıkarak Yusuf Ziya Ortaç hangi akım alanında yazılar üretti öğrenebiliriz.

Yusuf Ziya Ortaç Kimdir?

Yusuf Ziya Ortaç, 1895'te İstanbul'da doğmuş ve 11 Mart 1967'de İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. İstanbul Vefa İdadisi'ni bitirerek 1915'te Darülfünun-ı Osmani'nin(İstanbul Üniversitesi) açtığı sınavı kazanarak edebiyat öğretmeni oldu. Çeşitli okullarda edebiyat dersleri vermeye başladı. Yakın arkadaşı Orhan Seyfi Orhon ile Akbaba mizah dergisini çıkarmış ve bu dergi ölümüne kadar yayımlamıştır. Edebiyat dışında siyasette de yer almıştır. 1946 ve 1956 yıllarında Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Yaşamı boyunca daima edebiyatla ilgilenmiş, Anadolu hareketinin en ünlü yazarlarından biri olmuştur. Edebi kişiliği ve hayatı daima bu hareket çerçevesinde gelişmiştir.

Yusuf Ziya Ortaç Edebi Kişiliği Ve Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi'nde hece ölçüsü büyük önem kazanmış, bir Anadolu hareketi başlamıştı. Şairler ve yazarların çoğu Anadolu'ya yöneliyor, Anadolu halkını ve coğrafyasını eserlerinde işliyordu. Yusuf Ziya Ortaç da Anadolu'nun nabzını tutmaya başlayan şairlerden biri olmuştur.

Şiire aruzla başlayan şair, Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsüyle yazmaya başlamıştır. Daha sonra kurulacak olan Beş Hececiler(Hecenin Beş Şairi) grubunda yer almış ve heceyle yazdığı şiirleri ile ünlenmiştir. Şiirleri Türk Yurdu, Serveti Fünûn ve Büyük Mecmua'da yayımlanmıştır. Yazar dergicilik geleneğinden geldiği için dergi çıkarmış (Akbaba Dergisi) ve burada Çimdik takma adı ile siyasi hiciv ve mizah dolu fıkralar ile yazılar yazmıştır.

Yusuf Ziya Ortaç Eserleri ve Şiirleri

Yusuf Ziya Ortaç, hecenin beş ozanlarından olup bu akıma en sadık kalan şair ve yazar olmuştur. Yazılarında şiirlerinde aruzla başlamış daha sonra heceyle devam etmiştir. Sadece şiir yazmakla kalmamış edebiyatın hemen her alanında nitelikli eserler vermiştir. Dergi, tiyatro, anı, gezi, şiir, mizah, roman ve biyografi gibi pek çok türde eser vermiştir. Yusuf ziya Ortaç'ın şiirleri ve eserlerine baktığımızda:

Roman:

o Kürkçü Dükkânı (1931)

o Şeker Osman (1932)

o Göç (1943)

o Üç Katlı Ev (1953)

Şiir:

o Akından Akına (1916)

o Âşıklar Yolu (1919)

o Cenk Ufukları (1920)

o Yanardağ (1928)

o Bir Selvi Gölgesi (1938)

o Kuş Cıvıltıları (çocuk şiirleri, 1938)

o Bir Rüzgâr Esti (1952)

Tiyatro:

 Kördüğüm (1920)

 Latife (1919)

 Nikâhta Keramet (1923)

Mizah:

 Şen Kitap (1919)

 Beşik (1943)

 Ocak (1943)

 Sarı Çizmeli Mehmed Ağa (1956)

 Gün Doğmadan (1960)

Gezi-anı-biyografi:

 İsmet İnönü (1946)

 Göz Ucuyla Avrupa (1958)

 Portreler (1960)

 Bizim Yokuş 1966)