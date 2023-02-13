Bulmacalar zihinsel yeteneklerin gelişmesinde önemli rol oynar. Bulmacalarda karşımıza çıkan bazı sorular eş anlamlılık özelliğinden faydalanılarak hazırlanır. Yüz çehre bulmaca sorusu da bunlardan biridir. Yüz çehre bulmaca cevabı nedir, bulmacada yüz çehre ne demek, eş anlamlısı hangi kelime sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve bu yazımızın içerisinde derledik.

Yüz Çehre Bulmaca Cevabı Nedir?

Yüz çehre bulmacasının cevabı, harf sayısına göre farklılık gösterebilir. Yüz çehre bulmacada 2 harfli yanıt aranıyorsa, "ru" ya da "mu" cevaplarını verebiliriz. 3, 4, 5, 6 gibi harf sayısına göre yüz çehre cevapları ise şöyledir:

Bulmacada yüz çehre sorusuna verilecek yanıt 3 harfli ise: bet veya dim

Bulmacada yüz çehre sorusuna verilecek yanıt 4 harfli ise: sima, vech veya lika

Bulmacada yüz çehre sorusuna verilecek yanıt 5 harfli ise: surat, didar, talat veya aşkar

Bulmacada yüz çehre sorusuna 6 harfli cevap verilecekse: peyker sözcüğünü söyleyebiliriz.

Bulmacada Yüz Çehre Ne Demek?

Bulmacalarda sorulan sorularının cevaplarını doğru bir şekilde vermek için o sorudaki kelimelerin anlamını bilmemiz gerekir. Buna göre ilk olarak yüz çehre sözcüklerinin manasını öğrenmeliyiz. Yüz ve çehre sözcükleri birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükler arasında yer alır. Ancak yüz kelimesi birden fazla farklı anlama gelir. Türk Dil Kurumuna göre yüz sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Başta, alın, burun, yanak, ağız ve çenenin yer aldığı ön kısım

99'dan sonra gelen sayısının ismi

Bu sayısı belirten 100 ve C rakamlarının ismi

Kez, kere vb. sözcüklerle beraber kullanılan yapılan bir işin çokluğunu belirten söz

Türk Dil Kurumuna göre çehre kelimesinin ise anlamları şu şekildedir:

İnsan yüzü

Kimlik

Görünüş

Yüz Çehre Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Yüz ve çehre sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Yüz yerine çehre, çehre yerine de yüz sözcüğü kullanılabilir. Her iki sözcükle aynı manaya gelen diğer eş anlamlı kelimeler: