Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yüz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Yüzle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları
Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:57 Son Güncelleme: 13.2.2023 14:57

Yüz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Yüzle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Türkçede bilinen ve günlük hayatımızda çok sık kullandığımız deyim ve atasözleri vardır. En sık kullanılan deyimler arasında, yüz ile ilgili olan deyimler vardır. Bu deyimlerin anlamını bilmeyen kullanıcılar, yüz ile ilgili deyimler nelerdir sorusuna cevap aramıştır. Yüzle ilgili deyimler, atasözleri ve anlamları hakkında araştırma yapan kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Yüzle ilgili sözler hakkında araştırma yapanlar için merak edilen cevaplar bu yazımızda sizlerle.

Yüz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Yüzle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Deyim ve atasözleri geçmişten günümüze anlamını yitirmeyen sözlerdir. Günlük hayatımızda da farkında olmadan kullandığımız deyimler, kendi anlamının dışında kullanılmaktadır. Pek çok durum ile ilgili deyim ve atasözleri bulunur. Yüzle ilgili sözler ise kullanıcılar tarafından araştırılan ve anlamı merak edilen deyim ve atasözleridir. Yüzle ilgili deyimler hakkında araştırma yapan kişiler, bunun hakkında internete başvuracaktır. Peki yüzle ilgili deyimler, atasözleri ve anlamları nelerdir? İşte bu sorulara dair merak edilenler sizlerle.

Yüz ile İlgili Deyimler

Deyim ve atasözleri hemen her yerde kullandığımız sözlerdir. Her konu hakkında deyim ve atasözlerine başvurmak mümkündür. Yüz ile ilgili deyimler de günlük hayatta çok sık kullanılmıştır. Deyimler özellikle günlük hayatımızda anlatıma çekicilik katmak amacıyla kullandığımız, iki kelimeden oluşan ve mecazi anlamda olan kalıplaşmış yargılardır. Yüz ile ilgili en sık kullanılan deyimler ise şu şekildedir;

  • yüz vermek

  • yüzü sirke satmak

  • yüzüne vurmak

  • yüzüstü bırakmak

  • yüzünü güldürmek

  • eli yüzü düzgün

  • eline yüzüne bulaştırmak

Yüz ile İlgili Deyimler ve Anlamları

Yüz ile ilgili deyimler ve bu deyimlerin anlamları internette çok sık araştırılmıştır. Gündelik hayatta kullandığımız deyimlerin anlamını kimi zaman bilmeyiz ve bunun için anlamını internette araştırırız. Yüzle ilgili çok sık duyulan deyimler ve anlamları aşağıdaki gibidir;

Ağzına yüzüne bulaştırmak: Bir işi becerememek, iyi bir sonuca ulaştıramamak.

Ayıbını yüzüne vurmak deyimi: Birinin bir yanlış davranışını, kusurunu açıkça yüzüne karşı söylemek.

Bitmeye yüz tutmak deyimi: Tükenmek üzere olmak.

Dünya yüzü görmemek: Kapalı bir yerde uzun süre kalmak

Eli yüzü düzgün: Çirkin sayılmaz, yüzüne bakılır.

Şeytan görsün yüzünü: Biriyle hiç görüşmemek, onunla aynı yerde bulunmama isteği.

Yüz vermek: Her istediğini yerine getirmek, şımartmak.

Yüzünden düşen bin parça: Sıkıntı, öfke ve küskünlüğünü yüz ifadesinden belli olması.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Yüzle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA