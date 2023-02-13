Yüz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Yüzle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Deyim ve atasözleri geçmişten günümüze anlamını yitirmeyen sözlerdir. Günlük hayatımızda da farkında olmadan kullandığımız deyimler, kendi anlamının dışında kullanılmaktadır. Pek çok durum ile ilgili deyim ve atasözleri bulunur. Yüzle ilgili sözler ise kullanıcılar tarafından araştırılan ve anlamı merak edilen deyim ve atasözleridir. Yüzle ilgili deyimler hakkında araştırma yapan kişiler, bunun hakkında internete başvuracaktır. Peki yüzle ilgili deyimler, atasözleri ve anlamları nelerdir? İşte bu sorulara dair merak edilenler sizlerle.

Yüz ile İlgili Deyimler

Deyim ve atasözleri hemen her yerde kullandığımız sözlerdir. Her konu hakkında deyim ve atasözlerine başvurmak mümkündür. Yüz ile ilgili deyimler de günlük hayatta çok sık kullanılmıştır. Deyimler özellikle günlük hayatımızda anlatıma çekicilik katmak amacıyla kullandığımız, iki kelimeden oluşan ve mecazi anlamda olan kalıplaşmış yargılardır. Yüz ile ilgili en sık kullanılan deyimler ise şu şekildedir;

yüz vermek

yüzü sirke satmak

yüzüne vurmak

yüzüstü bırakmak

yüzünü güldürmek

eli yüzü düzgün

eline yüzüne bulaştırmak

Yüz ile İlgili Deyimler ve Anlamları

Yüz ile ilgili deyimler ve bu deyimlerin anlamları internette çok sık araştırılmıştır. Gündelik hayatta kullandığımız deyimlerin anlamını kimi zaman bilmeyiz ve bunun için anlamını internette araştırırız. Yüzle ilgili çok sık duyulan deyimler ve anlamları aşağıdaki gibidir;

Ağzına yüzüne bulaştırmak: Bir işi becerememek, iyi bir sonuca ulaştıramamak.

Ayıbını yüzüne vurmak deyimi: Birinin bir yanlış davranışını, kusurunu açıkça yüzüne karşı söylemek.

Bitmeye yüz tutmak deyimi: Tükenmek üzere olmak.

Dünya yüzü görmemek: Kapalı bir yerde uzun süre kalmak

Eli yüzü düzgün: Çirkin sayılmaz, yüzüne bakılır.

Şeytan görsün yüzünü: Biriyle hiç görüşmemek, onunla aynı yerde bulunmama isteği.

Yüz vermek: Her istediğini yerine getirmek, şımartmak.

Yüzünden düşen bin parça: Sıkıntı, öfke ve küskünlüğünü yüz ifadesinden belli olması.