Yüz Ölçümü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yüzölçümü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yazı dilinde tereddüt edilen noktalardan biri birleşik kelimelerin yazımıdır. Kurallar belirli olsa da kelimelerin bitişik ve ayrı yazılmaları hakkında fazlaca yanlış yapılmaktadır. Birleşik kelimelerin bazıları bitişik, bazıları ise ayrı yazılır. "Yüzölçümü" kelimesi de bu bağlamda sıkça yanlış yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. Yüzölçümü nasıl yazılır ve TDK'ye göre yüzölçümü ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtları belirsizliği giderecektir.

Yüzölçümü Nasıl Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı belirli kurallara bağlıdır. Bazı kelimeler zamanla bitişik yazılmaya başlarken bazıları ise ayrı yazılmaya devam etmektedir. Bilimsel ve matematiksel terimlerde genellikle belirli bir yapı izlenir. "Yüzölçümü" kelimesi de matematik ve coğrafya alanlarında sıkça kullanılan bir terimdir. Bir bölgenin, yüzeyin ya da cismin kapladığı alanı ifade eden bu kelime özellikle coğrafya derslerinde ve haritacılıkta önemli bir kavramdır.

"Yüzölçümü" kelimesi sık sık "yüz ölçümü" şeklinde ayrı yazılmaktadır. Ancak bu kelime birleşik bir terim olduğu için doğru yazımı "yüzölçümü" şeklinde bitişik olmalıdır. Türk Dil Kurumu'na göre de kelimenin bitişik yazımı doğru kabul edilmektedir.

Bu sözcüğün doğru ve yanlış yazımına ilişkin örnek cümleler de şu şekildedir;

Doğru kullanım: Türkiye'nin yüzölçümü yaklaşık 783 bin kilometrekaredir.

Yanlış kullanım: Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 783 bin kilometrekaredir.

TDK'ye Göre Yüzölçümü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu bazı bilimsel ve teknik terimlerin bitişik yazılması gerektiğini belirtmektedir. "Yüzölçümü" kelimesi de bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca kelimenin kökeni incelendiğinde "yüz" ve "ölçüm" kelimelerinin birleşerek yeni bir anlam kazandığı görülmektedir. "Yüz" kelimesi burada yüzey anlamında kullanılırken "ölçüm" kelimesi ise bir alanın hesaplanmasını ifade etmektedir.

Bu tür kelimelerde birleşik yazımın tercih edilmesi kelimenin anlam bütünlüğünü korumasına yardımcı olur. Eğer ayrı yazılırsa kelimenin anlamından yanlış bir mana çıkarılabilir. Bu nedenle "yüzölçümü" kelimesi TDK'ye göre bitişik yazılmalıdır.

Örnek cümlelerle kelimenin doğru ve yanlış yazımları daha iyi kavranabilir;

Doğru kullanım: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün yüzölçümü 3.755 kilometrekaredir.

Yanlış kullanım: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün yüz ölçümü 3.755 kilometrekaredir.