Yüz yüze eğitim için geri sayım





FİZİKSEL SORUNLAR:

Bu yıl 2 ve 3'üncü sınıf olan öğrenciler, diğer öğrencilere göre daha avantajlıydılar. Mekâna ve teknolojiye bağlı olarak zorluk yaşamayan, öz disiplini yüksek öğrenciler sürece daha kolay uyum gösterdiler. Fakat yüz yüze eğitimde olduğu kadar avantajlara sahip değildiler.