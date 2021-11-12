Yüz yüze eğitimin ilk tatili

Salgın nedeniyle uzun süre evde kalan milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ilk ara tatiline çıktı. 18 milyona yakın öğrenci bugün itibari ile 9 günlük tatile çıkarken, okullar 22 Kasım'da açılacak. Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, yayımladığı ara tatil mesajında öğrencilere seslenerek, "Tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" dedi.
HANGİ AKTİVİTELER YAPILMALI?
Tatilin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğuna sağladığı katkılara dikkat çekti. Tatili verimli geçirebilmek için yaşa göre farklı aktiviteler yapılabileceğini belirten uzmanlar çocukların yaşı, gelişim aşamaları, ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutmak şartıyla önerilebilecek aktiviteleri de şöyle sıraladı:
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için:
Küçük çocuklar kum, kil, hamur, çamur, tahta, plastik gibi malzemeleri oyunlarında kullanmaktan zevk alır. Kağıt, kalem, boya, yapıştırıcı, makas gibi malzemelerin kullanıldığı masa başı aktivitelerle yaratıcılığını geliştirir. Bahçe
oyunları, su oyunları, top oyunları, saklambaç, koşmaca gibi oyunlarla bedensel enerjisini atabilir. Masal dinlemek, hikaye anlatmak, şarkı söylemek, dans etmek gibi aktivitelerle mutlu olur.
İlkokul dönemindeki çocuklar için:
Bu yaş döneminde masa başı faaliyetler, kitap okumak, müzik dinlemek, film izlemek gibi aktiviteler tercih edilir. Bireysel oyunların yanında grup oyunlarından da keyif almaktadırlar. Maça gitmek, futbol, basketbol, yüzme gibi spor faaliyetleri daha çok önem kazanır. Taklit
oyunları, kurallı grup oyunları, alet kullanmayı gerektiren montaj oyunları bu dönem çocuklarının en sevdiği aktivitelerdendir.
Gençler için aktiviteler:
Bir arkadaş veya bir arkadaş grubu ile birlikte olmak, arkadaşlarıyla sohbet etmek, partiler düzenlemek, piknik yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek gibi aktiviteler gençleri mutlu etmeye yetecektir. Seyahatlere çıkmak, gezilere katılmak, kamp hayatı, çiftlik hayatını deneyimlemek, izcilik gibi aktiviteleri yaşamaktan da zevk alırlar.
AÇIKÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Milli
Eğitim Bakanlığı'nca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı. ANKARA