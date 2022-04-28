Yüz Yüze Nasıl Yazılır? TDK Yüz Yüze Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yüzyüze kelimesi TDK'da yüzleri karşı karşıya gelecek biçimde, karşı karşıya, vicahen anlamlarını taşımaktadır. Yüz yüze, belirteç ifade eden bir kelimedir. Sık sık yanlış yazılan yüzyüze nasıl yazılır? Yüz yüze kelimesinin cümle içinde kullanımı nasıldır? Bunlar gibi birçok sorunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yüz yüze Nasıl Yazılır?

Yüz yüze kelimesi TDK'ye göre ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin birleşik yazımı doğru bir kullanım değildir. Yüz kelimesi iki anlam taşırken yüze kelimesiyle birleştiğinde tek bir anlamı ifade eder. Yüz yüze kelimesinin anlamı ise karşı karşıya gelmek demektir.

İki kelimenin ayrı kullanımı iki anlamı ifade ettiği için kelimeler ayrı ayrı yazılır. Yüz yüze kelimesinin doğru kullanım şekli ayrı yazılmasıdır. Yüzyüze şeklinde bir kullanım kesinlikle doğru değildir. Bu yüzden bu kelimeyi yazarken dikkatli olmak gerekiyor.

Yüz Yüze Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Yüz yüze görüşmek istiyor, söyleyecekleri varmış.

• Beni o adamla yüz yüze getirerek bir hata yaptın!

• Bu büyük kavgadan sonra onunla yüz yüze bakamayız.

• Yüz yüze gelince selam vermek zorunda kaldım.

• Bu meseleyi yüz yüze konuşmalıyız.

TDK Doğru Yazılışı