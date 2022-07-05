Yüzdelik dilimlerde sapma beklenmiyor

8'inci sınıfta öğrenim gören 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından başlayan tercih dönemi devam ediyor. 2022 LGS geçen yıla göre daha kolay bir sınav olduğu için öğrencilerin aldığı puanlar yükselmiş ancak yüzdelik dilimleri gerilemişti. Tercihler puana göre değil, yüzdelik dilimlere göre yapılacağı için şu anda en çok merak edilen konu, hangi okulların hangi yüzdelik dilim aralığında öğrenci alacağı. Bu konuyu Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile çalıştık. Bu yıl sınava katılan aday sayısının 7 bin azaldığını, okulların kontenjanlarının ise 15 bin 400 arttığını söyleyen Ünsal, "Aday sayısındaki azalma hissedilir bir yüzdelik dilim sapması yaratmaz. Ancak toplam kontenjan artışları daha alt yüzdelik dilimli okullara indikçe ufak bir rahatlama yaratabilir" dedi. Peki bu yıl liselerin türlerine göre kontenjanlar ne oldu? Hangi okul türleri hangi yüzdelik dilimlerden öğrenci alacak? Geçen yıla göre yüzdelik dilimlerde nasıl bir değişiklik olması bekleniyor? İşte lise adaylarının tercihlerinde önemli bir referans olabilecek çalışma:LGS'yle öğrenci alacak Türkiye genelindeki fen liselerinde bu yıl kontenjan 38 bin 850 olarak belirlendi. Yüzdelik dilim 0 ile 1 arasında olan toplam 23 fen lisesi var. Bu dilimdeki fen liseleri 2 bin 730 öğrenci alacak. Geçen yıl yüzde 0.61 yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 0.60 olması bekleniyor. En fazla kontenjan ise yüzde 3 ile 4 arasında olan okullarda. Bu dilimdeki toplam 38 lise 4 bin 740 öğrenci alacak. Geçen yıl ortalama 3.44 olan yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 3.40'a yükselmesi bekleniyor.LGS'yle öğrenci alacak Türkiye genelindeki Anadolu liselerinin bu yılki kontenjanı 65 bin 866 oldu. Yüzdelik dilimi 0 ile 1 arasında olan okul sayısı 11. Bu okullar toplam 1510 öğrenci alacak. Tahmini yüzdelik dilimde değişiklik beklenmiyor. Geçen yılki gibi yüzde 0.46 dilime kadar yerleşme şansı var. En fazla kontenjan ise yüzdelik dilimi 10 ile 12 arasında liselerde var. Bu aralıkta olan toplam 44 okula 6 bin 34 öğrenci alınacak. Geçen yıl ortalama yüzde 11.05 olan dilimin bu yıl yüzde 11.23 olacağı tahmin ediliyor.Bu yılki kontenjanı 10 bin 380. Bu lise türleri en yüksek yüzde 7-8 aralığında öğrenci alıyor. Bu yüzdelik dilim aralığında toplam 5 okul var. Geçen yıl 7.77 yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 7.53 olması bekleniyor.Anadolu imam hatip liselerinde ise 39 bin 676 kontenjan bulunuyor. Yüzdelik dilimi yüksek olan okullarda geçen yıla göre büyük bir farklılık yaşanması beklenmiyor.Son 3 yıldır yıldızı parlayan ve LGS'yle öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kontenjanı 38 bin 190 oldu. Yüzdelik dilimi 3 ile 4 aralığında olan toplam 3 okul var. Geçen yıl ortalama 3.68 diliminden öğrenci alan okulların bu yıl yüzde 4'lük dilime kadar ineceği öngörülüyor.