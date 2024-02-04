Yüzey Balıkları Hangileri? Yüzey Balıkları Yüksek Cıva İçerir Mi, Özellikleri Neler?

Endüstriyel atıklar, kanalizasyon ve atıksu, plastikler ve radyoaktif atıklar, denizlerin kirlenmesinin başlıca nedenleridir. Karasal atıklar nedeniyle bozulan ekosistemin içinde yaşayan deniz canlıları, bu durumdan olumsuz yönde etkilenirler. Özellikle dip balıkları, ağır metalleri vücutlarında biriktirdikleri için risklidirler. Bunun için yüzey balıkları hangileri, yüksek cıva içerir mi ve özellikleri neler sıkça araştırılan noktalardır.

Yüzey Balıkları Hangileri?

Balık eti, Omega-3, protein, B grubu ile D vitaminleri, selenyum, iyot, çinko ve demir içerir. Bu vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur. Ayrıca çocuklarda bilişsel gelişim ile beyin ve sinir sistemini destekler. Saç, deri, tırnak ve göz sağlığı için de birebirdir. Ancak deniz kirliliği, balık ve diğer deniz canlılarını insan için zararlı bir hale getirebilir. Çünkü, özellikle diplerde artış gösteren kirlilik nedeniyle toksik maddelerin miktarı da artar. Bu yüzden dip balıklarında, metil cıva birikmesi oldukça fazladır. Buna, kadmiyum ve kurşun gibi diğer ağır metalleri de eklemek mümkündür. Yüzey balıklarının, bu açıdan biraz daha az riskli oldukları söylenebilir. Deniz yüzeyine yakın ve en fazla 100 metre derinlikte yaşam süren yüzey balıkları ise şunlardır:

Uskumru

Sardalya

İstavrit

Hamsi

Palamut

Orkinos

Somon

Hangi Balık Dip Balığı?

Balıkların hangi derinlikte yaşadıklarını öğrenmek, onların denizdeki kirlilikten ne kadar etkilendiğini anlamaya yardımcı olur. Sağlık için düzenli olarak balık eti tüketmek gerekir. Ancak, metil cıva ve benzeri diğer ağır metalleri bünyesinde barındıran dip balıklarından biraz uzak durmakta fayda vardır. Tabana en yakın kısımda yaşayan bu canlıları gereğinden fazla tüketmek, vücudu toksik maddelere maruz bırakmak demektir. Bu durum, beraberinde çeşitli sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir. Denizin 100 metre ve daha aşağısında yaşayan dip balıkları ise şu şekilde sıralanabilir: