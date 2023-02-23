Yüzey Gerilimi Nedir? Suyun Yüzey Gerilimi Örnekleri Neler, Nasıl Oluşur?

Yüzey gerilimi nedir konusunu incelemek için fizik kaynaklarını araştırmanız gerekir. Bu gerilim sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti olarak ifade edilir. Yüzey geriliminin oluşması ve yansıması arasında da bir kısım farklar vardır. Yüzey gerilimi adezyon mu kohezyon mu? Bu gerilimi etkileyen hususlar da dikkate alınmalıdır. Yüzey gerilimi neye bağlıdır? Suyun yüzey gerilimi örnekleri yazımızın devamında.

Yüzey Gerilimi Nedir?

Yüzey gerilimi, sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetidir. Fizik ve kimya konuları zaman zaman aynı alanda bir araya gelir. Yüzey gerilimi konusu da fizik ve kimyanın ortak ilgi alanıdır. Yüzey gerilimi, sıvı moleküllerinin sıvı yüzeyindeki hareketlerinden kaynaklı bir durumdur.

Yüzey geriliminin ne olduğunun anlaşılması için örneklerin incelenmesi çok daha faydalı olacaktır. Örneğin böceklerin suyun üzerinde durması ya da bazı hayvanların su yüzeyinde yürümesi yüzey gerilimi ile ilgili bir durumdur. Düşük ağırlığa sahip nesnelerin de batmadan önce suyun yüzeyinde kalması yüzey gerilimine örnektir.

Yüzey Gerilimi Neye Bağlıdır?

Yüzey gerilimi, sıvının en üst katmanında esnek bir zar oluşması ile meydana gelir. Yüzey gerilimi ile ilgili çalışmalar fizikokimya tarafından yürütülür. Bu gerilim sıvıların türüne göre de değişir. Yüzey gerilimini etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bunları aşağıdaki maddelerde bulabilirsiniz.

Sıvının sıcaklığı

Sıvı içerisinde deterjan ve sabun gibi katkı maddelerinin bulunması

Suyun yüzeyinin temizlenmesi için yüzey geriliminin düşük olması beklenir. Bunun için de suyun sıcaklığının düşük olması gerekir. Düşük sıcaklıktaki suyun yüzeyi çok pratik şekilde temizlenebilir.