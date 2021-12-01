Yüzey sıcaklığı en fazla olan gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek gezegenler

Mantık olarak güneşe yakın olan gezegenlerin sıcaklık değerleri de yüksek olması beklenir. Bir başka şekilde ise Güneş Sistemi ve diğer yıldız sistemlerinin yaşanabilirlik düzeyini ölçerken, her zaman için yıldızın sıcaklığı ve o sistemdeki gezegenin yıldızına olan uzaklıkları ölçülür. Fakat bazı gezegenlerde istisnai durumlar vardır. Çünkü en sıcak gezegen, her zaman için Güneş'e en yakın olan olmayabilir.

YÜZEY SICAKLIĞI EN FAZLA OLAN GEZEGEN

Güneş'e en yakın gezegen Merkür olmasına rağmen yüzey sıcaklığı en fazla olan gezegen Venüs'tür. Merkür, Güneş'e 46 milyon ile 70 milyon kilometrelik yörünge uzaklıkları ile çok sıcak olmasına rağmen Venüs, ortalama ve maksimum değerler olarak çok daha sıcaktır. Merkür'ün sıcaklığı Güneş'e bakan tarafında 427 °C, Güneş görmeyen gece olan diğer yarısı -180 °C sıcaklığa sahiptir. Venüs gezegeni ise, Güneş'e ortalama 108 milyon kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yapılan son araştırmalara göre Venüs'ün ortalama sıcaklığı 462 °C olarak ölçülmüştür. Atmosferin en üst tabakalarına çıkıldıkça sıcaklık -40 ile -170 °C arasına kadar düştüğü de tespit edilmiştir.

YÜZEY SICAKLIĞINA GÖRE EN SICAK GEZEGENLER

Gezegenlerin yüzey sıcaklıkları ölçülen en son değerlere göre şu şekildedir: