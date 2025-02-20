Yüzünü Kara Çıkarmak Deyiminin Anlamı Nedir? Yüzünü Kara Çıkarmak Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

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Yüzünü Kara Çıkarmak Deyiminin Anlamı Nedir?

"Yüzünü kara çıkarmak" deyimi, sıkça kullanılan deyimlerden biridir. Anlamı, bir kişinin kendisine güvenen, destek olan ya da ondan olumlu bir sonuç bekleyen birini hayal kırıklığına uğratması, mahcup duruma düşürmesidir. Yüzünü kara çıkarmak deyimi genellikle, bir kişinin verilen sözleri tutamaması, sorumluluklarını yerine getirememesi ya da başkalarının beklentilerini karşılayamaması durumlarında kullanılır.

Deyimdeki "kara çıkarmak" ifadesi, eski Türk kültüründe yüzün kararması; utanma, mahcubiyet veya başarısızlık anlamına gelmektedir. Kara çıkarmak anlamına Buna karşılık, "yüzünü ak etmek" ise bir kişinin kendisine güvenenleri mahcup etmemesi, gururlandırması ve yüzünü temize çıkarması anlamında kullanılır.

Özellikle insan ilişkilerinde güven duygusunun zedelenmesi veya bir kişinin başkasını zor duruma düşürmesi yüzünü kara çıkarmak deyimi ile ifade edilir. Başarısızlık ya da verilen desteğin boşa gitmesi halinde bu deyim sıkça kullanılmaktadır.

Yüzünü Kara Çıkarmak Deyimi Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Yüzünü kara çıkarmak" deyimi, bir kişinin kendisine güvenen ya da ondan beklentisi olan birini mahcup etmesi veya hayal kırıklığına uğratması anlamına gelmektedir.

Cümle içinde örnek kullanımları: