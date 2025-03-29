Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yüz Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Gün içinde yüzüstü kelimesi çok farklı alanlarda kullanılabilir. Kelimeyi yüzü yere gelecek anlamında kullandığımız gibi başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumu ifade etmek için de kullanabiliriz. Bu şekilde anlam çeşitliliğine sahip olan bir kelimenin yazımında hatalar yapmamak adına doğru yazımını bilmemiz oldukça önemlidir. Yüzüstü nasıl yazılır ve TDK'ye göre yüz üstü ayrı mı bitişik mi yazılır sorusuna da bu amaçla doğru cevaplaplar aranmaktadır.

Yüzüstü Nasıl Yazılır?

Anlam çeşitliliğine sahip olan yüzüstü kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Kelime genellikle " yüz üstü" şeklinde ayrı yazılsa bile bu yazım şekli hatalıdır. Kelimenin doğru yazımı "yüzüstü" şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Yüz Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK kelimelerin anlamları ve doğru yazımı konusunda başvurulması gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre de yüzüstü kelimesinin doğru yazımı " yüzüstü" şeklindedir. Kelime bitişik olarak yazılmalıdır. Ayrı olan yazımlar hatalıdır.