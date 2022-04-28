Yüzyıl Nasıl Yazılır? TDK Yüz Yıl Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yüzyıl kelimesi nasıl yazılır? Birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bir kesim kelimeyi ayrı yazarken bir kesim birleşik yazmaktadır. Peki kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Türk Dil Kurumu (TDK) yüzyıl kelimesinin yazımı ile ilgili gerekli açıklamaları yapmıştır. Yüzyıl sözcüğünün yazımı ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Yüzyıl Nasıl Yazılır?

Daha çok tarih kitaplarında görmeye alışık olduğumuz yüzyıl sözcüğü yazımı ile ilgili insanları ikiye ayırmaktadır. Bazıları birleşik olarak yazmayı tercih ederken bazıları kelimeyi ayrı yazmaktadır. Bu iki yazımdan biri doğru olsa da hangisinin doğru olduğu birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Peki, yüz yıl nasıl yazılır?

Kelime iki isimden oluşmaktadır. Bu nedenle de yazımı karıştırılmaktadır. Her kelimenin doğru yazım şekli olduğu gibi yüz yıl kelimesinin de doğru bir yazımı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre kelimenin doğru yazımı birleşik olarak yazılmasıdır. Yani kelimenin doğru yazımı "yüzyıl" şeklindedir.

Yüzyıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Tarih kitapları başta olmak üzere sıkça karşımıza çıkan yüzyıl kelimesi daha çok asırları belirtmek için kullanılmaktadır. Doğru yazımı birleşik olarak yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımının cümle içinde kullanımı aşağıda verildiği gibidir;

"Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan kurabiye tarifinin sırrını çözdüklerini iddia ediyorlardı."

"Osmanlı İmparatorluğu 13. yüzyılda kurulmuş olup 624 yıl yaklaşık 7 yüzyıl boyunca dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır."

Yüzyıl Kelimesinin Yazımı