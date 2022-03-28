Z Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Z Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?

Dünya genelinde 200'ün üzerinde ülke, 2 milyonun üzerinde şehir mevcuttur ve bunların bazılarının isimleri Z harfiyle başlayan isimlerdir. Ülkemizde ise Z harfiyle başlayan tek bir şehir ismi vardır. Peki, Türkiye'de ve diğer ülkelerde Z harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de Ve Diğer Ülkelerde Z harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir?

Ülkemizde toplam 81 şehir vardır ve bunlardan sadece birisinin ismi Z harfiyle başlar.

Zonguldak: Bahsi geçen şehrimiz Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Yaklaşık 600.000 nüfusa sahip olan Zonguldak ilinin yüz ölçümü 3.341 km2'dir. En büyük istihdam kaynağı madencilik olan Zonguldak ilinin büyük kömür yatakları vardır ki bu kaynaklar yaklaşık 1,5 milyar ton kömür rezervine sahiptir. Ayrıca Zonguldak Karadeniz'de önemli limanlara sahip bir şehirdir.

Ayrıca başka ülkelerde bulunan Z harfiyle başlayan bazı şehir isimleri ise şunlardır.

Zürih (İsveç)

Zabreh ( Çek Cumhuriyeti)

Zaragoza (İspanya)

Zilfi ( Suudi Arabistan)

Zahedan (İran)

Zaria ( Nijerya)

Zuwara (Libya)

Zapatoca ( Kolombiya)

Zacatecas (Meksika)

Z Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde Z harfi ile başlayan ülke isimleri sadece iki sayısıyla sınırlıdır, bu ülkeler ise şunlardır;