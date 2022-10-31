Z İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Z Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Kaç Tane

Kelime oyunları tüm dönemler boyunca insanların beğenisini kazanmıştır. Günümüzde hala oynanan kelime oyunlarının başında "isim- şehir" oyunu yer alır. Bu oyunda bir harf belirlenir ve o harf ile başlayan isim, şehir, eşya gibi kelimeler yazılır. Bu oyun oynanırken her zaman zor olan bir harf bulunur. Bu harf "Z" harfidir. Bu harf ile ilgili özellikle zorlanılan konu ise eşyalardır.

Z Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı?

Zamk: Ağaç kabuğundan çıkan ve eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz ve sarı biçimsiz maddedir.

Ağaç kabuğundan çıkan ve eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz ve sarı biçimsiz maddedir. Zar: Tavla ve benzeri oyunlarda kullanılan kemik, plastik gibi maddeler yapılan bir küp.

Tavla ve benzeri oyunlarda kullanılan kemik, plastik gibi maddeler yapılan bir küp. Zarf: İçine mektup ve kağıtlar konulabilen kağıttan yapılan bir kese.

İçine mektup ve kağıtlar konulabilen kağıttan yapılan bir kese. Zemberek : Saatlerin parçalarını harekete geçiren bölümü.

: Saatlerin parçalarını harekete geçiren bölümü. Zembil: Hasırdan örülen saplı bir torba çeşidi.

Hasırdan örülen saplı bir torba çeşidi. Zeplin: Hava gemisi.

Hava gemisi. Zımba : Mukavva, kağıt, gibi maddelerin üzerinde delik açmaya yarayan bir araçtır. Genellikle kağıtların birbirine bir metal ile tutturan araçtır.

: Mukavva, kağıt, gibi maddelerin üzerinde delik açmaya yarayan bir araçtır. Genellikle kağıtların birbirine bir metal ile tutturan araçtır. Zımpara : Aşındırıcı olarak kullanılan bir tür doğal kaya. Genellikle metal, cam ve seramik endüstrisinde kullanılır.

: Aşındırıcı olarak kullanılan bir tür doğal kaya. Genellikle metal, cam ve seramik endüstrisinde kullanılır. Zıpkın : Balıkları vuran ve onu çekmeye yardımcı olan, ucu çengelli bir mızraktır.

: Balıkları vuran ve onu çekmeye yardımcı olan, ucu çengelli bir mızraktır. Zırh : Savaşlarda ok, kılıç gibi silahlardan korunmak için giyilen; demirden yapılmış giysidir.

: Savaşlarda ok, kılıç gibi silahlardan korunmak için giyilen; demirden yapılmış giysidir. Zil: Birbirine çarparak ses çıkaran metal bir nesne.

Birbirine çarparak ses çıkaran metal bir nesne. Zincir: Birbiri içerisine geçmiş metal halkalardan oluşan uzun bir bağ.

Birbiri içerisine geçmiş metal halkalardan oluşan uzun bir bağ. Zurna: Ortalama 40 santimetre boyunda, ağaçtan yapılan nefesli bir çalgı aleti.

Ortalama 40 santimetre boyunda, ağaçtan yapılan nefesli bir çalgı aleti. Zümrüt: Cam gibi parlak, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. Dünyanın en değerli taşlarından biridir.

Cam gibi parlak, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. Dünyanın en değerli taşlarından biridir. Zıbın: Genellikle bebeklere giydirilen bir iç elbise.

Genellikle bebeklere giydirilen bir iç elbise. Zigon: İç içe geçebilen sehpalar.

İç içe geçebilen sehpalar. Ziynet: Süs eşyalarının (takı vb.) tümü.

Z Harfi İle Başlayan Eşya İsmi