Z İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Z Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda eşyalarla sürekli iç içe olsak bile hepsini isimleri de hafızamızda tutmakta bir olarak kolay değildir, ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Hemen herkesin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek kuşkusuz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "Z harfi ile başlayan isimler nelerdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım...

Z Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Z harfi dilimizde sıkça kullanılan sessiz harflerden birisi olmasının yanı sıra eşya dediğimiz araç gereçler günlük hayatımızın bir parçasıdır. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise Z harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;