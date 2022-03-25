Z İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Z Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda eşyalarla sürekli iç içe olsak bile hepsini isimleri de hafızamızda tutmakta bir olarak kolay değildir, ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Hemen herkesin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek kuşkusuz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "Z harfi ile başlayan isimler nelerdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım...
Z Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?
Z harfi dilimizde sıkça kullanılan sessiz harflerden birisi olmasının yanı sıra eşya dediğimiz araç gereçler günlük hayatımızın bir parçasıdır. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise Z harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;
- Zurna ( Üflemeli çalgı aleti)
- Zımba ( kağıt, karton ve mukavvayı birbirine minik tellerle birbirine tutturan kırtasiye eşyası)
- Zincir ( halkaların birbirine geçmesiyle yapılan uzun metal halat)
- Zarf ( içine belge ve mektup gibi kağıtlar konulan kağıt kese)
- Zil (birbirine değip tiz ses çıkaran alet)
- Zamk ( ağaçtan çıkarılan renksiz yapıştırıcı madde)
- Zigon ( en az iki adet birbirine geçebilen sehpa)
- Ziynet ( değerli süs eşyası ve aksesuar)
- Zımpara ( ağaç, seramik ve cam sanayide kullanılan aşındırıcı)
- Zar ( tavla oyununda kullanılan 6 yüzü olan minik küpler)
- Zemberek ( saatlerin parçalarının hareket etmesini sağlayan araç)
- Zıbın ( bebek kıyafeti)
- Zıpkın ( iple bir mekanizmaya bağlı çengelli mızrak)
- Zeplin ( gaz ile çalışan hava gemisi)
- Zırh ( savaşlarda askeri korumak amacıyla giyilen, demir sacdan yapılan giysi)