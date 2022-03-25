Z İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Z İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Dünyanın varoluşundan bu yana çeşitli hayvan türleri yeryüzünde yaşamını sürdürmektedir. Bu hayvanların bazılarının soyu tükenmiş bile olsa isimlerini bilmek genel kültür ve bilgi dağarcığı açısından oldukça önemlidir. Hayvan isimlerinin hepsini akılda ezbere tutmak gayet tabi kolay değildir, ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek hafızada daha kolay yer tutması için güzel bir yöntemdir. Alfabenin 29. sırasında olan, Z harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Z Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşımıza hayvan isimleri hakkında sorular çıkabilir, yaşadığımız dünya üzerindeki canlılar hakkında bilgi sahibi olmak kuşkusuz genel kültürümüzü zenginleştirecek bir eylemdir.

Z harfi ile başlayan hayvan isimleri sorusu karşısında akıllara genelde "zebra, zürafa" gibi hayvan isimleri gelir ama Z ile başlayan hayvan isimleri çok daha fazladır. Z harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;