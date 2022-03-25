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Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:16 Son Güncelleme: 25.3.2022 12:17

Z İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Z İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Z İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Z İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Dünya üzerinde yaşayan birçok canlı türü mevcuttur, bu canlılardan hayvanların hepsinin ayrı bir ismi vardır. Bazı hayvan isimleri sık bilinirken bazısı da ender duyulan hayvan isimleridir. Peki Z ile başlayan hayvan ismi var mı? Z ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Dünyanın varoluşundan bu yana çeşitli hayvan türleri yeryüzünde yaşamını sürdürmektedir. Bu hayvanların bazılarının soyu tükenmiş bile olsa isimlerini bilmek genel kültür ve bilgi dağarcığı açısından oldukça önemlidir. Hayvan isimlerinin hepsini akılda ezbere tutmak gayet tabi kolay değildir, ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek hafızada daha kolay yer tutması için güzel bir yöntemdir. Alfabenin 29. sırasında olan, Z harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Z Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşımıza hayvan isimleri hakkında sorular çıkabilir, yaşadığımız dünya üzerindeki canlılar hakkında bilgi sahibi olmak kuşkusuz genel kültürümüzü zenginleştirecek bir eylemdir.

Z harfi ile başlayan hayvan isimleri sorusu karşısında akıllara genelde "zebra, zürafa" gibi hayvan isimleri gelir ama Z ile başlayan hayvan isimleri çok daha fazladır. Z harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Zargana ( tuzlu sularda yaşayan ince ve uzun yapılı balık türü)
  • Zürafa ( anayurdu Afrika olan, uzunluğu yaklaşık 2,5 metreyi bulan memeli bir hayvan türü)
  • Zebra ( anayurdu Afrika olan, siyah beyaz çizgili kürke sahip tek tırnaklı memeli bir hayvan türü)
  • Zebra Balığı ( tatlı ve sıcak sularda yaşayan, anavatanı Hindistan olan balık türü)
  • Zebu ( anayurdu Asya olan, boynuzlu sığır türü)
  • Zingel ( Avrupa nehirleri de yaşayan bir balık türü)

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Z İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Z İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?
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