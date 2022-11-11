Z İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Z Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

z ile başlayan kelimeler iki veya daha fazla harften oluşur. Çünkü kelime için oluşturulan kuralda iki veya daha fazla harfin bir araya gelmesi söz konusudur. Bu nedenle z harfi ile başlayan kelimeler de bu doğrultuda oluşturulacak ve herhangi bir anlamı ifade etmiş olacaktır. Harf sayısından hareket edilerek Türkçe ve İngilizce z harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler üzerinden konuya değinilecektir. Ayrı ayrı ele alınacak bu konuda z ile başlayan ingilizce kelimeler de yer alacaktır.

Z ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Z harfi Türkçe alfabenin son harfidir. Diğer harflerde olduğu gibi z harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Bu kelimeler bizim için her şeyi ifade edebilme özelliğine sahiptir. Konuşurken yani iletişim halindeyken, z harfi de dahil olmak üzere birçok harften yola çıkarak kelimelerimizi oluşturur ve karşı tarafa sözlü şekilde ifade ederiz. Bu noktada z harfi ile başlayan birçok kelime vardır fakat öncelikle harf sayısı ayrımı yapmadan z harfi ile başlayan kelimelere örnek verelim. Bu örnekler şu şekilde olacaktır.

Zarar

Zarf

Zonguldak

Zürafa

Zeytin

Türkçede Z Harfli ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede z harfli ile başlayan 5 harfli kelimelerin 88 tane olduğu bilinmektedir. Yani yaşamımızın her alanın da z harfi ile başlayan aynı zamanda 5 harfli olan yaklaşık 88 tane sözcüğü kullanmaktayız. Bu kelimeler kimi zaman bir yeri tarif etmede kimi zaman bir bebeğin giydiği kıyafetin ne olduğunu anlatmada kimi zaman ise bir şeyin azlığını ve çokluğunu ifade etmektedir. Ayrıca Türkçede kullanılan bir kelimenin, yapısının ne olduğunu ifade eden sözcüklerden biri de yine z ile başlayan ve 5 harfli olan kelimelerdir. Bu kelimelerden birkaçı şu şekildedir:

Zahit

Zamir

Zekat

Zorba

Zemin

İngilizcede Z Harfli ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

İngiliz ve Türk Alfabesi de aynı alfabeyi paylaşmaktadır. Yani Latin Alfabesini paylaşmaktadır. Türk Alfabesinde z harfi en son harf olma özelliğine sahiptir. Yani 29. harftir. İngiliz Alfabesinde de z harfi en sondadır fakat 26. harftir. İki alfabe arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da vardır. Nasıl ki Türk dilinde z ile başlayan ve 5 harfli kelimeler varsa İngilizce dilinde de bu özellikteki kelimeler vardır. İngilizcede z harfli ile başlayan 5 harfli kelimelerin bazıları şu şekildedir:

Zygon, Zouks, Zoppa, Zygal, Zuppa, Zimbs, Zippo, Zonks, Zombie, Zarfs