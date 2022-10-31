Z İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Z Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Ülkemizin yeraltı kaynakları tarafından zengin olması ve ayrıca bir liman şehri olmasından dolayı en önemli şehirlerinden bir tanesi Z ile başlar. Bu ilin en önemli özellikleri arasında kömür rezervi olması yer alır. Bu şehir ayrıca konum olarak Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümünde yer alır.

Z İle Başlayan Şehirler

Ülkemizde 81 adet şehir bulunur. Bu şehirlerin de her birinin bir adı bulunur. Ülkemizde bulunan şehirlerden ise "Z" harfi ile başlayan şehirlerin sayısı ile yalnızca 1 olarak karşımıza çıkar. Bu şehir:

Zonguldak: Ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Özellikle zengin kömür yataklarına sahiptir. Yaklaşık 1 milyar 300 ton kömür kömür rezervine sahip olan bu güzide şehir aynı zamanda bir liman şehri olarak karşımıza çıkar. Bu şehre komşu olan 4 adet şehir bulunur. Bu şehirler; Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük olarak karşımıza çıkar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Zonguldak'ın nüfusu 589.684'tür. Ayrıca bu şehrin yüzölçümü 3.341 kilometrekaredir.

Ancak dünya üzerinde farklı kıtalarda "z" harfi ile başlayan pek çok şehir bulunur. Bu şehirlerden birkaçı şu şekildedir: