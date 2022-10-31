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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:13 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:13

Z İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Z Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Z İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Z Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünya ülkelerden, ülkeler ise şehirlerden oluşur. Hem kolay idare edilmesi açısından hem de gruplama yapabilme açısından ülkeler bölüm bölüm ayrılır ve bunların her birine şehir denir. Her şehrin bir adı bulunur. Ülkemizde bulunan 81 ilinin de bir adı bulunur ve vatandaşların bu adları bilmesi genel kültürün bir simgesidir. Ülkemiz vatandaşlarının öğrenmekte en çok zorlandıkları şehirlerden birkaçı ise “Z” harfi ile başlayan şehirlerdir.

Ülkemizin yeraltı kaynakları tarafından zengin olması ve ayrıca bir liman şehri olmasından dolayı en önemli şehirlerinden bir tanesi Z ile başlar. Bu ilin en önemli özellikleri arasında kömür rezervi olması yer alır. Bu şehir ayrıca konum olarak Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümünde yer alır.

Z İle Başlayan Şehirler

Ülkemizde 81 adet şehir bulunur. Bu şehirlerin de her birinin bir adı bulunur. Ülkemizde bulunan şehirlerden ise "Z" harfi ile başlayan şehirlerin sayısı ile yalnızca 1 olarak karşımıza çıkar. Bu şehir:

  • Zonguldak: Ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Özellikle zengin kömür yataklarına sahiptir. Yaklaşık 1 milyar 300 ton kömür kömür rezervine sahip olan bu güzide şehir aynı zamanda bir liman şehri olarak karşımıza çıkar. Bu şehre komşu olan 4 adet şehir bulunur. Bu şehirler; Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük olarak karşımıza çıkar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Zonguldak'ın nüfusu 589.684'tür. Ayrıca bu şehrin yüzölçümü 3.341 kilometrekaredir.

Ancak dünya üzerinde farklı kıtalarda "z" harfi ile başlayan pek çok şehir bulunur. Bu şehirlerden birkaçı şu şekildedir:

  • Zoersel- Belçika
  • Zakynthos Adası- Yunanistan
  • Zaragoza- İspanya
  • Zürih- İsveç
  • Zilina- Slovakya
  • Zagreb- Hırvatistan
  • Zabreh- Çek Cumhuriyeti
  • Zahedan- İran
  • Zanjan- İran
  • Zhuhai- Çin
  • Zunyi- Çin
  • Zhaotong- Çin
  • Zilfi- Suudi Arabistan
  • Zhairem- Kazakistan
  • Zambezi- Zambia
  • Zaria- Nijerya
  • Zuwara- Libya
  • Zagora- Morocco
  • ZaKouma- Çad
  • Zanesville- Amerika
  • Zaragoza- İspanya
  • Zacatecas- Meksika

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