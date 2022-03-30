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Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:15 Son Güncelleme: 30.3.2022 15:15

Z İle Başlayan Ülkeler: Z Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Z İle Başlayan Ülkeler: Z Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Alfabedeki farklı harfleri kullanarak oynanan çeşitli kelime oyunları hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli zaman geçirme aktiviteleri arasında yer alır. Zamanınızı yeni bilgiler öğrenirken daha eğlenceli geçirmenizi sağlayan bu tarz aktiviteler özellikle küçük yaşlardaki çocuklar için de oldukça faydalıdır. Bu göz önünde bulundurarak sizlere özel olarak hazırladığımız ve alfabemizin sonuncu harfi yani z ile başlayan ülkeler listemiz coğrafya bilgilerinize yenilerini ekleyecektir.

Kaliteli ve verimli zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz z ile başlayan ülkeler listemiz bu ülkelere ait temel bilgileri de içeriyor. Böylece sadece ülkenin ismi değil bulunduğu kıta ve başkentleri gibi çeşitli bilgilere de ulaşabileceksiniz. Özellikle çocuklu ailelere okul dışında keyifli bir aktivite sunacak olan bu tarz listelerle sizlerde genel kültür konusunda değişik bilgiler edinebilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

Çocuklarınızın ödevlerinde de sıkça karşınıza çıkabilecek olan z ile ülke isim listesi bu ülkelerin temel bilgilerini de hafızaya alabileceğiniz konular arasındadır. Genel olarak 208 ülke arasında hangileri z ile başlıyor diye bakılacak olursa karşınıza çıkan ülke sayısı sadece 2 adet olacaktır. Oldukça kısıtlı olan ve ezberlenmesi kolay olan bu z harfi ile başlayan ülke isimleri şunlardır:

  • Zimbabve Cumhuriyeti,
  • Zambiya Cumhuriyet.

Birbirine fazlasıyla benzeye bu ülkeler Afrika kıtasında konumlanan iki farklı ülkedir. Telaffuz ve yazılış bakımından da birbirine benzeyen bu z harfi ile başlayan ülke listemize farklı özellikleri de ekleyerek iki ülkeyi daha yakından tanıyabilirsiniz.

Z ile Başlayan Ülkeler ve Özellikleri

Z ile ülke isimleri araştırmasında karşımıza çıkan iki ülkeyi daha yakından tanımak istersek;

  • Zimbabve Cumhuriyeti: Kısaca Zimbabve ismiyle anılan ülke Afrika kıtasının güneyinde yer alan ülkelerden biridir. Denize kıyısı olmadığı için kara ülkesi olarak kabul edilir. Ülkenin başkenti Harare isimli şehirdir. 1980 yılında ülke statüsüne ulaşan Zimbabve yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alır. Sınır komşusu olan ülkelere bakılırsa Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana görülebilir.
  • Zambiya Cumhuriyeti: Başkenti Lusaka isimli şehir olan Zambiya Afrika kıtasının güney kesiminde yer alır. Tıpkı Zimbabve gibi bir kara ülkesidir. Ülkenin eski ismi Rodezya'dır. 1924 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesinde kalan ülke bu tarihten sonra yine Birleşik Krallık himayesine alınan ülkelerdendir.

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Z İle Başlayan Ülkeler: Z Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri
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