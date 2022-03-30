Z İle Başlayan Ülkeler: Z Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Kaliteli ve verimli zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz z ile başlayan ülkeler listemiz bu ülkelere ait temel bilgileri de içeriyor. Böylece sadece ülkenin ismi değil bulunduğu kıta ve başkentleri gibi çeşitli bilgilere de ulaşabileceksiniz. Özellikle çocuklu ailelere okul dışında keyifli bir aktivite sunacak olan bu tarz listelerle sizlerde genel kültür konusunda değişik bilgiler edinebilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

Çocuklarınızın ödevlerinde de sıkça karşınıza çıkabilecek olan z ile ülke isim listesi bu ülkelerin temel bilgilerini de hafızaya alabileceğiniz konular arasındadır. Genel olarak 208 ülke arasında hangileri z ile başlıyor diye bakılacak olursa karşınıza çıkan ülke sayısı sadece 2 adet olacaktır. Oldukça kısıtlı olan ve ezberlenmesi kolay olan bu z harfi ile başlayan ülke isimleri şunlardır:

Zimbabve Cumhuriyeti,

Zambiya Cumhuriyet.

Birbirine fazlasıyla benzeye bu ülkeler Afrika kıtasında konumlanan iki farklı ülkedir. Telaffuz ve yazılış bakımından da birbirine benzeyen bu z harfi ile başlayan ülke listemize farklı özellikleri de ekleyerek iki ülkeyi daha yakından tanıyabilirsiniz.

Z ile Başlayan Ülkeler ve Özellikleri

Z ile ülke isimleri araştırmasında karşımıza çıkan iki ülkeyi daha yakından tanımak istersek;