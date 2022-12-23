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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:09 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:09

Z İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Z İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe’de sonu z ile biten kelimeler nelerdir biliyor musunuz? Dilimizde sonu z harfi ile biten kelimeler oldukça fazladır. Sonu z ile biten kelimeler kimi zaman bir eşya isminde kimi zaman bir kız isminde ya da erkek isminde kimi zaman da bir hayvan isminde karşımıza çıkabiliyor. Z ile biten 5 harfli kelimeler nelerdir, 5 harfli z ile biten eşya isimleri, kız isimleri, erkek isimleri nelerdir cevabı yazımızda!

Z İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Z İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe'de günlük hayatta konuşurken sık sık z ile biten kelimeler kullanıyoruz. Z harfi ile biten kelimeler hayvan, eşya, kız ya da erkek isminde karşımıza çıkabiliyor. Sonu z ile biten kelimeler denilince ilk akla gelenler cımbız, temiz, balyoz gibi kelimeler oluyor. Siz de z ile biten 5 harfli kelimeler nelerdir, sonu z ile biten kelimeler nelerdir merak ediyorsanız yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sonu Z İle Biten Kelimeler

Y harfinden sonra gelen ve alfabemizin son harfi olan z harfi ile biten kelimeler nelerdir? Suçsuz, balyoz, körfez, köz, toz, az, biz, düz, caz, tez, cambaz, cansız, baldız, dipsiz, boynuz z harfi ile biten kelimelerden bazılarıdır.

Z İle Biten 5 Harfli Kelimeler

Z ile biten 3,4,6 harfli kelimeler olduğu gibi 5 harfli kelimeler de bulunmaktadır. Biraz, susuz, bariz, deniz, evsiz, beniz ise z ile biten 5 harfli kelimelerdir.

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Z İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Z İle Biten Kelimeler Listesi
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